Ravensburger Gespinstmarkt erhält drei Bäume

Auf dem neu gestalteten Gespinstmarkt im Herzen der Ravensburger Altstadt sind am Donnerstag nun auch die Bäume gepflanzt worden – drei wie vorgesehen auf dem gut 2000 Quadratmeter großen Areal. Viele Ravensburger hatten sich vor allem nach den jüngsten Diskussionen um die Notwendigkeit von mehr Grün, mehr Schatten und mehr Wasser in den zunehmend heißen Innenstädten über die eher spärliche Bepflanzung gewundert. Die Stadt will nun versuchen, mit „kreativen Lösungen“ noch nachzubessern, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp der „Schwäbischen Zeitung“. Bei den drei Exemplaren handelt es sich um Blaseneschen (Koelreuteria paniculata). Der sommergrüne und winterharte Baum, der ursprünglich aus China stammt, wird in Deutschland bis zu zehn Meter hoch. Foto: Siegfried Heiss