Ravensburger Genossenschaft sammelt Unterschriften für Kinderrechte auf den Philippinen

Der Ravensburger Weltladen sammelt noch bis 4. Mai Unterschriften für Kinderrechte auf den Philippinen. Die Aktion „Kein Gefängnis für Kinder“ hat die Ravensburger Fairhandelsgenossenschaft „Die Weltpartner“ (dwp) angestoßen. Hintergrund ist, dass der philippinische Senat in Kürze darüber abstimmen wird, ob die Strafmündigkeit von Kindern von 15 Jahren auf zwölf Jahre herabgesetzt werden soll. „Für uns ist das ein schreckliches Szenario, dass zukünftig Kinder mit zwölf Jahren schon legal in überfüllten Gefängnissen unter menschenunwürdigen Bedingungen weggesperrt werden können“, sagt dwp-Geschäftsführer Thomas Hoyer.

Kinder auf engsten Raum gesperrt

Das Ravensburger Unternehmen dwp unterstützt schon lange ein Kinderschutzzentrum auf den Philippinen, betrieben von der Preda-Stiftung (Peoples Recovery, Empowerment and Development Assistance). Die „Schwäbische Zeitung“ hat schon mehrfach im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion Spenden für die Preda-Stiftung gesammelt. Die Stiftung ist bis heute Anlaufstelle und Therapiezentrum für sexuell missbrauchte sowie ehemalig inhaftierte Kinder. Die Stiftung wurde 1974 vom irischen Priester und Menschenrechtspreisträger Pater Shay Cullen gegründet.

Auf den Philippinen werden häufig Minderjährige verhaftet, etwa weil sei betteln. Im Gefängnis werden sie meist in kleine überfüllte Gefängniszellen gesperrt, misshandelt oder geschlagen, wie es im Aufruf zur Unterschriftenaktion heißt. „Ich selbst habe in der Vergangenheit Gefängnisse auf den Philippinen besucht, wo 20 Kinder illegal auf 30 Quadratmetern weggesperrt wurden“, so Thomas Hoyer. Die bevorstehende Entscheidung in dem Land könnte die Situation verschärfen. „Wenn die Senatoren mit Ja abstimmen, werden viele weitere Kinder in die unmenschlichen Gefängnisse gesteckt, die sich in jeder philippinischen Stadt und in vielen philippinischen Gemeinden befinden“, heißt es in der Petition.

Pater will Petition übergeben

Noch bis zum 4. Mai laufe die Unterschriftenaktion in ganz Deutschland. Am 15. Mai soll die Petition auf den Philippinen an die verantwortlichen Senatoren übergeben werden, die über die Verschärfung zu entscheiden haben. Hoyer kündigt an, dass der Petitionstext ins Englische übersetzt werde und eine öffentlichkeitswirksame Aktion geplant sei. Überreichen wird die Liste Pater Shay Cullen.