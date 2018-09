Ravensburger Gemeinderat wird nicht vergrößert

Der Ravensburger Gemeinderat wird auch nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 32 Sitze plus Ausgleichssitze haben. In Anbetracht der Einwohnerzahl der Stadt wäre rechtlich auch ein größeres Stadtparlament möglich.

Laut Gemeindeordnung hätte eine Stadt mit über 50 000 Einwohnern normalerweise einen Gemeinderat mit 40 Mitgliedern. Das Gesetz lässt aber bei Kommunen mit sogenannter unechter Teilortswahl Abweichungen zu. Bereits 2013 hatte der Ravensburger Gemeinderat beschlossen, bei einer Zahl von 32 Sitzen zu bleiben. Dieser Beschluss wurde nun für die kommende Wahlperiode erneuert. Derzeit hat das Gremium dank einiger Ausgleichssitze 39 Mitglieder.

Da in Ravensburg die unechte Teilortswahl weiter gilt, die einzelnen Bezirken einer Kommune eine gewisse Zahl an Repräsentanten im Gemeinderat garantiert, ist auch nach der Wahl im Mai mit weiteren Ausgleichssitzen zu rechnen. Das heißt: Würde man gemäß der Gemeindeordnung die Zahl der Stadträte auf regulär 40 erhöhen, wäre dank zusätzlicher Ausgleichssitze mit 45 bis 50 Mitgliedern im Stadtparlament zu rechnen.

Ein größerer Gemeinderat würde zwar einzelne Mitglieder entlasten, auf der anderen Seite hat sich nach Ansicht der Verwaltung die bisherige Kopfzahl bewährt. Nicht zuletzt würde sich bei einem 50-köpfigen Gremium ein Problem stellen: Eigentlich ist der Große Sitzungssaal für so viele Menschen zu klein. Er müsste zumindest neu möbliert werden, um alle Personen am Ratstisch unterzubringen.

Derzeit repräsentiert einer der regulären 32 Sitze nach Angaben der Stadtverwaltung 1577 Einwohner. Die Kernstadt hält 22 Sitze, für Eschach gibt es sechs, für Taldorf drei Sitze, für Schmalegg einen. Ravensburg und Taldorf sind damit im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Gemeinderat leicht über-, Eschach ist leicht unterrepräsentiert. Lediglich bei Schmalegg gibt es eine große Abweichung. Der Ortschaft wird nur ein Sitz garantiert, obwohl hier 2150 Menschen leben.