Ravensburger Gecshäft „Firle und Franz“: Auch nachhaltige Mode soll Spaß machen

Draußen steht das Lastenfahrrad für den Lieferservice, den Lisa Frank soeben aufbaute mit Ursula Brugger (Grün am Turm) und dem Wifo. Nix anbrennen lassen, sowas ist gut für die Umwelt und den lokalen Handel. Wer erwartet einen drinnen? Wer ist der Herr Franz und Frau Firle?

Mit erfrischendem Lachen ist das rasch geklärt. Als ihr Traum vom Laden die Vertragsunterschriften hatte, war Lisa Frank klar, dass sie in dem geräumigen Laden in der Oberstadt (nach den kleinen Anfängen in der Herrenstraße) nicht nur fair und ökologisch hergestellte Mode für Frauen und Kinder, sondern auch für Männer verkaufen wollte, und ein paar unge-wöhnliche Accessoires dazu. So entstand aus Firlefanz, (ein anderes Wort für Klimbim, für Kleinkram), ein Laden mit Firle und für den Franz. Ein Spaß. Auch nachhaltige Mode soll schließlich Spaß machen, für Produzenten wie für die Konsumenten.

Ein bisschen flippig war Lisa Frank wohl schon immer, wie sie vom kurvenreichen Weg erzählt, der in die Marktstraße führte. Suchen, ausprobieren (was in vielen Start-Ups ja Neues ermöglicht) seit dem Abitur in Waldshut: Au-Pair in Toulouse, Schneiderlehre und Design in Berlin, Studium auf Real-schullehramt in Freiburg, das Referendariat abgebrochen, im Gegensatz zu ihrem Mann. Dessen erste Festanstellung war an der Edith-Stein-Schule, und mit ihm vor neun Jahren dann zurück nach Ravensburg, wo sie geboren wurde.

Schneidern und selbst entwerfen

Nun wollte sie endlich der Leidenschaft nachgeben, die sich immer wieder bemerkbar gemachte hatte: schneidern, selbst entwerfen, auch gebrauchte Stoffe wiederverwerten. Jetzt ist sie angekommen. Mit zwei Festangestellten, vier auf 450 Euro-Basis, für die eigene Kollektion und den Verkauf. Und eine Produzentin für den „Firle“, für Unikate: Taschen der Mama. Als die Eltern in Pension gingen, war das Haus in Waldshut zu groß, Tochter Lisa und Familie konnten sich vorstellen, mit ihnen in Ravensburg unter einem Dach zu wohnen, genäht hatte Ulrike Falk schon früher.

Nur was ihr im neuen Lebensabschnitt einfiel, ist zur Attraktion und zum Renner bei „Firle und Franz“ geworden: Taschen aus 100 Prozent Recycling-Materialien. Planen von Lastwagen, Segeltuch, Luftmatratzen, Fahr-rad- und Traktorschläuche, Kletterseile oder Sicherheitsgurte aus Autowracks vom Schrottplatz. Ein Puzzle aus den verrücktesten Materialien von den unterschiedlichsten Orten, war der Anfang, erinnert Ulrike Falk. „Eine der mühsamsten Übungen war, eine alte Starkstrom-Nähmaschine aufzutreiben, denn eine normale schied schon bei der ersten Tasche aus.“

Eine Erfüllung, eine Befriedigung hat Ulrike Falk nach der Pension gefunden – sie lebt mit ihrer Tochter, stellt etwas her, „was die Welt braucht und jedes Stück ist individuell. Das ist ein tolles Gefühl. Manche sammeln die Taschen sogar, weil sie so schön sind“, strahlt sie.

Man taucht ein in Farben, Stoffe und Schnitte, entdeckt Schmuck aus London, von einem kleinen Team aus recyceltem Silber und Gold angefertigt. Und steht vor den Pullovern und Jeans der Armedangels, der „bewaffneten Engel“ aus Köln. „Eines der konsequentesten, der politischsten Labels, die ich kenne. Durch sie vor allem begriff ich die globalen Aspekte von Mode und Dritter Welt. Darum ging es mir anfangs nicht. Das kam erst später.“ Heute lesen sich Lisa Franks Werte und Ziele auf ihrer Website fast wortgleich wie die Philosophie und Praxis der Armedangels. „Die haben vier Produktionen im Jahr, Konzerne wie H&M jede Woche eine. Statt Fast Food halt Fast Fashion. Das hat Auswirkungen auf die Umwelt, auf das Klima, auf die Arbeiterinnen“, sagt Lisa Frank.

Ethik und globale Verantwortung

Nicht ohne Grund wird das Gros der Mode, der Schuhe, der Accessoires in Ländern, in Freihandelszonen produziert, wo es keine Sozialtarife, keine Streiks oder Gewerkschaften gibt und keinen Umweltschutz, wo, wie 2013 in Bangla Desh, eine ganze Fabrik zusammenfiel und die Arbeiterinnen unter sich begrub. Diese Arbeitsbedingungen, sagen internationale Gewerkschafts- und Menschenrechtsorganisationen, dürften im 21. Jahrhundert keine Zukunft mehr haben. Haben sie aber, weil die Mehrheit der Konsumenten nicht stört, wie ihre Mode in der Türkei, in Indien oder Myanmar hergestellt wird. .In den biblischen Ge-schichten kämpften die Erzengel Uriel und Michael mit Feuer und Schwert gegen das Böse.

Die Armedangels kämpfen, wie man auf ihrer Website beispielhaft findet, mit Ethik und globaler Verantwortung, in einem komplexen Kreislauf, den auch Lisa Falk sich umsetzt: sie verwenden nur Bio-Baumwolle aus Indien, ohne giftige Pestizide, mit natürlichen Pflanzenschutzmitteln, was Erde und Bauern schützt, sie benötigt 91 Prozent weniger Wasser, erbringt höhere Preise. Die Kleinbauern haben eine Zukunft. In den Jeans bei „ Firle und Franz“ steckt kein Gensaatgut, keine Kinderarbeit, sie wird von Hand gepflückt. Lisa Franks Textilien sind zertifiziert durch GOTS, global organic textile standard. „Es tut sich was“, ist Lisa Falk optimistisch, „mehr Menschen reden darüber, wie die Mode in der Türkei oder in Asien hergestellt wird. Und auch wenn die Leute nur ein Teil am Anfang kaufen, ist oft ein Gespräch möglich. Der Anfang vielleicht eines Konsumverhaltens, das ein wenig schonender mit Menschen und Ressourcen umgeht.“

Das dreckige Milliardengeschäft der Fast Fashion wird mit Millionen rechtlosen Arbeiterinnen gemacht. Dazu passt, dass Lisa Falk in ihrer fairen und „sauberen“ Insel hin und wieder auch einen Feministischen Salon veranstaltet.