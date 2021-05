Ravensburger Galerie 21.06 öffnet am Wochenende

Die Galerie 21.06 in Ravensburg öffnet mit Click&Meet am Samstag, 22. Mai, und Sonntag, 23. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Künstlerinnen und der Künstler der aktuellen Ausstellungen sind am sogenannten „Soft Opening“-Wochenende anwesend, wie die Galerie mitteilt. Im Hauptraum feiert die Ausstellung „Ansichtssache“ der beiden Ravensburger Künstlerinnen Eva Gieselberg (Fotografie) und Gabriele Janker-Dilger (Objekt) Premiere. Bewegung, Perspektive, Farbe und Abstraktion sind die Grundpfeiler dieser Kooperation, die noch bis zum 11. Juni zu sehen ist.

Im Studio präsentiert Christopher Amm in seiner ersten Einzelausstellung zeitgenössische Fresken, Zeichnungen und Studien unter dem Titel „Die letzten kalten Tage“. Christopher Amm, geboren 1992, lebt und lehrt in Berlin und hat Ravensburger Wurzeln. Die Ausstellung läuft bis zum 19. Juni.

Die Galerie nimmt Terminbuchungen für die Ausstellungsbesuche an unter welcome@galerie2106.de