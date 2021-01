Ravensburger Friseur Wolfgang Schreiber ist gestorben

Es ist gerade mal fünf Wochen her, dass im Lokalteil der Schwäbischen Zeitung die Überschrift zu lesen war „Nach 46 Jahren sagen Schreibers leise Servus. 88 Jahre lang war der Friseursalon in Familienbesitz - Nachfolger aus dem Team macht weiter.“ Wolfgang Schreiber ging in Rente und übergab seinen Salon.

Für Wolfgang Schreiber wurde es nur ein kurzes Servus. Auf dem Foto mit seiner Frau Gabi sieht man ihm die Spuren der schweren Krankheit an. Nun ist er auf der Palliativ-Station der Oberschwabenklinik seiner schweren Krebserkrankung im Alter von 75 Jahren erlegen. Gabi Schreiber war bei ihm. „I will nimme, ich ka nimme kämpfe“, waren seine letzten Worte, erzählt sie.

Salonübergabe noch erleben

Er durfte über die Feiertage zu Hause noch den 53. Hochzeitstag erleben, und sich von den geliebten Enkeln und Tochter Eva verabschieden. Hoffnungsvolle Monate nach den Klinikaufenthalten, dann aber der dramatische Rückfall zum Jahresende.

Er durfte immerhin noch, auch wenn er die Ruhe danach nicht genießen konnte, die Übergabe des Salons in der Eichelstraße in, wie sie beide überzeugt waren, „die richtigen Hände“ erleben. An Björn Abel und seinen Mann Alexander.

Wolfgang Schreiber war ein Mensch, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Ich hätte ihm ewig zuschauen können, er hatte eine ganz besondere Art zu schneiden. Björn Abel

„Wolfgang Schreiber war ein Mensch, zu dem ich immer aufgeschaut habe. Ich hätte ihm ewig zuschauen können, er hatte eine ganz besondere Art zu schneiden. Das darf doch nicht aussterben“, ging Björn Abel durch den Kopf. Den Salon im Sinne von Wolfgang und Gabi (die auf ihre mitreißende Art Teil der ganz eigenen Atmosphäre war) weiterführen? Er sprach mit seinem Mann Alexander, „der war bereit, seinen Job aufzugeben und hat sofort mitgezogen.“

Wieder führen zwei Menschen, die auch privat zusammenleben, aber auf eine neue Art, den Friseursalon. Eine ganz andere Generation. „Wolfgang hat nie jemanden in eine Schublade gesteckt“, so Björn Abel, „sie haben auch Saleh nie aufgegeben“. Saleh, der orientalische Barber und Flüchtling aus Syrien. Und auch das führen die Nachfolger weiter - den Kampf, dass Saleh endlich seine Frau aus Syrien nach Ravensburg holen darf.

Kunst der Kommunikation

Wolfgang Schreiber war eine Institution. Er beherrschte nicht nur das Handwerk, sondern auch die Kunst der Kommunikation mit den Kunden. „Er hat einfühlsam zu jeder Person das passende Wort gefunden“, erinnert Björn Abel. Die gelockten Haare des Autors hatten es ihm besonders angetan. Dazu wurde dann politisiert. Unvergesslich bleibt sein leises „moinscht?“ bei heikleren Themen. Er amüsierte sich köstlich über schrägen Humor.

In einer Rede zu seinem 60. Geburtstag: „Der Beruf des Friseurs ist urkommunistisch.“ Das Publikum hält den Atem an. „Ein Tritt am Friseurstuhl und die Kleinen kommen nach oben. Ein Tritt nach unten, und die Großen gehen runter. Beide auf dieselbe Höhe, die der Meister der Haare vorgibt.“ Er war Skilehrer und Windsurflehrer, schreibt Markus Fischinger über den Onkel auf Facebook. Und ein besonders berührender Eintrag auf diesem Medium: „Er war ein Mensch, der diese Stadt zur Heimat werden ließ.“

Erhalten bleibt er seinen Freunden in der „Räuberhöhle“ auf dem Wandbild von Jörn-Peter Dirks. Da ist auch ein anderer, legendärer Friseur aus Ravensburg zu sehen: Gerhard Jäschke. Mit dem gründete Wolf-gang Schreiber seinen Stammtisch in der „Höhle“. Am 7 Januar jährte sich zum 20 Mal der Suizid von Gerhard Jäschke. Daran, sagt Gabi Schreiber, habe sie ihren Mann nicht mehr erinnert. Trauer genug.