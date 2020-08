Ravensburger Freizeitradler treffen sich wieder

Im Radfahrer-Verein Ravensburg e.V. gibt es nicht nur sportliche Angebote für Wettkampfradler wie das Einrad- oder Kunstradfahren, seit drei Jahren besteht auch eine Hobbygruppe für Rennradfahrer. Donnerstags und montags treffen sich die Mitglieder im Schlegelwinkel zu ihren gemeinsamen Radtouren.

Nachdem für die wettkampforientierten Rennradfahrer des Vereins 2017 ein professioneller Trainer dazugestoßen ist, kam der Wunsch nach einer Freizeitrennradgruppe auf. Diese wurde aus Eigeninitiative gegründet. Seitdem trifft sich die Gruppe regelmäßig. Im Vordergrund steht der Spaß am Sport und die gemeinschaftlichen Aktivitäten, was aber nicht ein Fahren nach Lust und Laune bedeutet. „Im Frühjahr, April oder Mai, fahren wir an. Da geht es mit anderthalbstündigen Touren los.“, erklärt Stefan Arndt (51). „Wir steigern nach und nach die Länge und die Schwierigkeit, Bergfahrten werden später auch eingebaut. So kommt man nach dem Winter wieder rein.“ Damit die Touren für alle Radler passend sind, wird variiert. Die Gruppe teilt sich manchmal oder die fitteren Radler nehmen eine Schlaufe mehr mit.

Das Rennradfahren ist nicht die einzige gemeinsame Aktivität der Gruppe. „Im Winter gehen wir Langlaufen“, erzählt Arndt. „Den Trendsport Stand-Up-Padling haben wir schon ausprobiert und im Herbst machen wir Cycle Cross im Wald.“ Auch nichtsportliche Aktivitäten gehören dazu, wie Ausflüge auf den Weihnachtsmarkt oder das Anfeuern anderer Vereinsmitglieder bei Hallenradwettkämpfen.

Zu den Lieblingstouren der Gruppe zählen unter Ausflügen zum Bodensee oder in die Schweiz auch Touren mit gemeinsamem Einkehren gegen Ende. Meistens wird die Strecke geplant. „Es kann aber schon mal vorkommen, dass wir in einer Sackgasse oder auf Baustellen landen“, lacht Thomas Klinger (49). Eine weitere Radlerin ist Klaudia Kiefer (48). Sie ist kein Vereinsmitglied, sondern bezeichnet sich als Gastfahrerin. Zur Gruppe gestoßen ist sie durch Klinger, der wie Arndt seit Anfang an dabei ist. Die Gruppe besteht aus zwölf Personen, aber Offenheit ist allen wichtig. „Wir freuen uns über neue Leute, für die ersten Male organisieren wir auch das Rennrad, aber ohne funktionstüchtigen Helm fährt bei uns keiner“, betont Arndt.

Der Lockdown der vergangenen Monate schränkte die Gruppe wie alle anderen ein. Das gemeinschaftliche Radfahren zählt zu Gruppenaufenthalten im öffentlichen Raum, die bis zum ersten Juli verboten waren, um die sozialen Kontakte einzuschränken. Deshalb durfte nur zu zweit gefahren werden. „Wir hatten dieses Jahr erst eine Tour, bevor die Treffen verboten wurden,“ erinnert sich Arndt. „Da konnten wir gar nicht richtig starten.“ Jetzt schaut die Freizeitgruppe aber in die Zukunft. Geplant sind unter anderem mehrtägige Touren und Radwochenenden mit integrierten Ausflügen.