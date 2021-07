Im August gibt es in Ravensburg keinen Flohmarkt. Das Regierungspräsidium Tübingen saniert über die Sommerferien hinweg die Ortsdurchfahrt der B32. Diese Maßnahme führe zu verschiedenen Umleitungen, die eine Durchführung des Flohmarktes in der Ravensburger Innenstadt nicht zulasse, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Der ursprünglich angedachte Termin wäre am 21. August gewesen.