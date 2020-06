Ravensburger Ferienprogramm startet

Mit Beginn der Sommerferien startet das Ravensburger Ferienprogramm in die 42. Runde. Trotz Corona-Krise und einer damit einhergehenden besonderen Planung vieler Angebote wurde laut Mitteilung der Stadtverwaltung wieder ein buntes Programm aus abwechslungsreichen Aktionen zusammengestellt.

Hierbei stünde jedoch die Sicherheit der Kinder an erster Stelle, so die Stadt. Aufgrund sich ständig ändernder Vorgaben des Landes werde die Broschüre dieses Jahr nicht wie üblich in gedruckter Form, sondern ausschließlich online auf der Homepage der Stadt Ravensburg ersichtlich sein. Dadurch solle auf etwaige Lockerungen oder Verschärfungen flexibel reagiert werden können. Neu hinzugekommen sei dieses Jahr ein „Herz-Icon“, welcher die Programmpunkte auszeichnet, bei denen die Teilnahme von Kindern mit einer Behinderung möglich ist. Der Ferienprogramm-ausweis kostet dieses Jahr fünf Euro.

„Das Sommerferienprogramm besteht diesen Sommer wieder aus einer abwechslungsreichen Mischung sportlicher, kreativer und lehrreicher Programmpunkte. Wir sind sicher, dass bei dieser Angebotsvielfalt jedes Kind auf seine Kosten kommt“, schreibt die Stadt in ihrer Pressemeldung. Ohne die tatkräftige Unterstützung und Mithilfe zahlreicher Vereine und Institutionen wäre das Ferienprogramm nicht stemmbar. Über diese Hilfe sei die Stadt sehr dankbar.

Die Broschüre wird ab dem 1. Juli im Internet unter www.ravensburg.de einzusehen sein. Ab diesem Zeitpunkt ist die Anmeldung möglich und kann online, aber auch über Einwerfen des Wunschzettels in den Briefkasten im Amt für Schule, Jugend und Sport (Lederhaus, Marienplatz 35) erfolgen.

Anmeldeschluss für die Angebote ist Dienstag, 14. Juli. Im Anschluss daran erhalten die Kinder eine Mitteilung, an welchen Programmpunkten sie teilnehmen können.