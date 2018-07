Ravensburger feiern beim Rutenfest den Frohen Auftakt

Der Frohe Auftakt auf dem Marienplatz, von den Alteingesessenen auch Bürgertreff genannt, markiert traditionell den Beginn des bunten Treibens und zwanglosen Treffens, das von jeher den Kern des Ravensburger Rutenfests ausmacht. Und weil die Ravensburger ja bekanntlich Wetterglück haben, deshalb konnten Tausende am Samstagabend im Herzen der Stadt im Trockenen feiern. Und sich vom Rhythmus zahlreicher Bands beschwingen lassen, hier und da auf ein Schwätzchen halten und nebenbei glückselig am Rutenweingläschen nippen. Ganz ohne Regenschirm.

Denn quasi pünktlich zum späten Nachmittag lässt der Wettergott Gnade vor Recht ergehen und schließt die Schleusen der Regenwolken. Auf den Tischen vor dem Lüderitz hüpfen noch ein paar Wassertropfen, als sich Gaby Romer mit ihrer Band „Q Five“ bei „I need a hero“ in Form spielt und auch am Mischpult vor dem Lederhaus auf der Hauptbühne hätte Tontechniker Manuel Heine zur Not eine Plastikhaut für sein sensibles Mischpult parat. Allein: es ist nicht von Nöten. Und so lockt auch das Ravensburger Stadtorchester Hunderte von Menschen an, die sich – wie Fans bei einem Popkonzert – vor den Absperrungen drängeln und zu Arrangements von John Lennon, Meat Loaf oder Glenn Miller wiegen.

Es stockt der Pulk

Die Oberzeller Gemeinde, die sich rund um den Taldorfer Stand versammelt hat, bleibt im Trockenen. Die Vogter, die sich an der Sparkasse treffen, stehen und trinken glücklich, ohne Regenschutz. Und überhaupt schieben sich die Massen in seltener Eintracht durch die zentrale Innenstadt. So manches Mal stockt der Pulk, weil der Herr Bürgermeister (Berg) ein bekanntes Gesicht erspäht hat. Dann wieder sieht die Frau Lehrerin (Neuwiesenschule) einen Elternvertreter (Bavendorf), der ach so charmant ist. Der Herr Tanzlehrer (Ravensburg) wird von etlichen seiner Schüler belagert, und die Frau Kindergärtnerin (Fronhofen) und der Herr Polizist (Grünkraut) kennen natürlich auch Hinz und Kunz. Es ist also, wie es immer ist und wie es sein soll: Ravensburg trifft sich, freut sich, trinkt miteinander.

Unabgesprochen – aber dem Heimatgefühl geschuldet – hat sich, wer nur irgendwie kann, in Ravensburger blau-weiß gewandet. Die Damen greifen wieder gerne auf karierte Blusen zurück, Herren tragen zur Feier des Tages sogar gestreift. Rucksäcke kommen schon mal in Mehlsackoptik daher, ganz ruatelige Gemüter tragen gar eine Blütengirlande auf dem Kopf. Und –auch das ist Standard – allerorten tauschen Menschen Handynummern aus. Man verspricht, sich „jetzt aber wirklich bald mal“ in privatem Rahmen zu treffen. „Auf einen Kaffee, das wär doch nett!“. Auch wie immer wird es in den meisten Fällen bei der bloßen Absichtserklärung bleiben. Aber der Ravensburger weiß ja auch: Spätestens beim nächsten Rutenfest sieht man sich wieder. Auf dem Frohen Auftakt. Bei hoffentlich passablem Wetter.