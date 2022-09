Ravensburger Fans machen ein Testspiel möglich

Die erste Mannschaft des EV Ravensburg bestreitet am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) ein Freundschaftsspiel gegen den Münchener EK. Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei. Weil Ravensburger Eishockeyfans mit Fans der Münchener freundschaftlich verbunden sind, wurde dieses Testspiel letztlich Realität. Es wird das erste Duell dieser beiden Vereine gegeneinander sein.

Die Münchener Luchse spielen in der kommenden Saison wie der EV Ravensburg in der bayerischen Eishockey-Bezirksliga. Nach dem 6:5-Erfolg in Burgau wird diese Begegnung für EVR-Trainer Martin Masak ein weiterer Test dafür sein, wo sein Team im bayerischen Vergleich steht. Die Münchner Luchse blicken auf eine sehr erfolgreiche vergangene Saison zurück und konnten ihren Kader zusammenhalten, haben aber dennoch den EVR zum Favoriten für die Begegnung erklärt. Für die Ravensburger ist das laut Mitteilung eine neue Rolle, nachdem sie in der Regionalliga Südwest immer eher im Schatten der Spitzenteams standen.