Ravensburger fährt zum Saisonbeginn aufs Podest

Mit dem traditionellen Schwabenpokal hat am auch für die regionalen Skirennläufer des Ski-Alpin-Teams des Bezirks SSV Süd die Rennsaison begonnen. Auf dem Kaunertaler Gletscher fanden die ersten Rennen zur Skiliga Baden-Württemberg statt. Das junge Team aus dem Bezirk Süd des Schwäbischen Skiverbands will sich auch dieses Jahr für das Skiliga-Finale der 16 besten Mannschaften aus Deutschland qualifizieren.

Das aus U18-Rennläufern und jungen Aktiven bestehende Team ist eines der jüngsten Skiliga-Teams in Baden-Württemberg. Die Mannschaft mit Rennläufern aus der Region Bodensee, Oberschwaben und dem schwäbischen Allgäu (SSV-Bezirk Süd), fuhr beim ersten Rennen am Kaunertaler Gletscher auf den siebten Platz. Am zweiten Tag wurde aufgrund von mehreren Ausfällen keine Teamwertung erzielt. Nach den ersten Wertungsläufen liegt das Team Bezirk Süd auf dem zehnten Platz in der Gesamtwertung.

Mit mehr als 120 Läufern aus ganz Deutschland war der Saisonauftakt sehr gut besetzt. Der Riesenslalom am Samstag wurde bei sonnigem Wetter mit Neuschnee ausgetragen. Der Sonntag war mit Wind und Wolken bei schlechter Sicht eine richtige Herausforderung für die Athleten. Beide Rennen starteten auf 2800 Metern Höhe mit einer Streckenlänge von 940 Metern. Dabei wurden laut Mitteilung 36 Tore gesetzt.

Flemming Stephan (Schneelaufverein Ravensburg) und Alisa Kopp (SC Schnetzenhausen) erzielten am Samstag Podestplätze in ihren Altersklassen. Alisa Kopp belegte Platz zwei bei den U18-Frauen, Flemming Stephan wurde Dritter bei den U18-Männern. Der Ravensburger verbesserte sich im zweiten Rennen sogar noch auf Platz zwei. Alle Ergebnisse zählen zur Rennserie um den Deutschlandpokal.