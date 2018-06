Ravensburger erhält „Deutschen Solarpreis“

Der Ravensburger Solarexperte Claus Scheuber ist am Samstag in Solingen mit dem „Deutschen Solarpreis“ der Europäischen Vereinigung für erneuerbare Energien „Eurosolar“ ausgezeichnet worden. Im November startete Scheuber, der sich im Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten engagiert, ein bundesweit einzigartiges Projekt: Gemeinsam mit Asylbewerbern und mit Unterstützung der Stadt sowie regionalen Firmen wurde die Asylunterkunft in der Florianstraße in Weißenau mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Bei dem Projekt ging es darum, Flüchtlinge zu qualifizieren und ihnen damit bessere Chancen in Beruf und Ausbildung zu verschaffen sowie die Energiekosten der Unterkünfte deutlich zu senken (die SZ berichtete). Das Haus in der Florianstraße wird nun fast vollständig mit Solarstrom versorgt. „Die Leistung der Anlage ist überragend. Sie ist am 10. Februar in Betrieb gegangen und liefert bereits jetzt einen Ertrag von 8060 Kilowattstunden, im Jahresgesamtergebnis werden es über 10 000 Kilowattstunden sein“, so Scheuber. 80 Prozent der Energie werden direkt in der Unterkunft verbraucht, 20 Prozent werden ins öffentliche Netz eingespeist. „Das senkt die Betriebskosten der Unterkunft enorm“, sagt Scheuber. Damit spare die Stadt 25 Cent pro Kilowattstunde an Energiekosten und bekomme als Betreiberin der Solaranlage 12 Cent pro Kilowattstunde für die Einspeisung ins öffentliche Netz. „In fünf bis sechs Jahren hat sich die Anlage amortisiert.“

Die ursprüngliche Idee, weitere Unterkünfte in Ravensburg mit Photovoltaikanlagen auszustatten, will Scheuber nach wie vor umsetzen. „Die Bereitschaft von Oberbürgermeister Daniel Rapp ist grundsätzlich da. Doch jetzt müssen den Worten auch Taten folgen und neue Unterkünfte konkret angegangen werden“, sagt Scheuber, der sich sehr über den Preis gefreut hat. „Das Projekt hat Vorbildcharakter für andere Städte und Gemeinden und der Preis zeigt, dass es nicht nur eine spinnige Idee ist, sondern das es sich auszahlt.“ Auch zwei der afrikanischen Flüchtlinge, die am Projekt teilgenommen haben, waren bei der Preisverleihung in Solingen dabei. Bubacarr Kalley hat bei Burk Haustechnik eine Ausbildung zum Elektriker begonnen, Foday Jallow arbeitet als Filmvorführer im Weingartener Kulturzentrum „Linse“.

Der Deutsche Solarpreis wurde von Hermann Scheer (†), Träger des Alternativen Nobelpreises, ins Leben gerufen. Gemeinden, Unternehmen, Vereine oder Organisationen, Journalisten und Privatpersonen erhalten seit 1994 den Preis von „Eurosolar e.V.“ für ihr Engagement rund um die erneuerbaren Energien. Ausgezeichnet werden besondere und herausragende Projekte und Initiativen, die eine konsequente und dezentrale Energiewende verfolgen.

Lorem ipsum dolor sit amet...