Ravensburger Endurofahrer startet erfolgreich in die Saison

Nach langer Corona-Pause hat für die Enduromountainbiker vom Schneelaufverein Ravensburg die Wettkampfphase wieder begonnen. Peter Fuchs verpasste bei seiner Rückkehr auf die internationale Wettkampfbühne in Tschechien in der U21-Wertung als bester Deutscher knapp das Podest.

Im tschechischen Trailpark Klinovec in der Nähe der deutschen Grenze, wurde das Fox Enduro Race ausgetragen. Dort waren auch Peter Fuchs und Bastian Schippers vom Schneelaufverein Ravensburg am Start. Auf der technisch anspruchsvollen Strecke waren die Mountainbiker stark gefordert. Gefahren wurden insgesamt sechs sogenannte Stages – quasi einzelne Etappen, verteilt auf 30 Kilometer und 1500 Höhenmeter. Ein kleiner Teil der Höhendifferenz konnte durch die parkeigene Seilbahn zurückgelegt werden.

Das Training am Tag vor dem Wettkampf fand bei Dauerregen statt. „Im Grunde ideale Bedingungen für die beiden“, heißt es in der Mitteilung der Ravensburger. Denn im diesjährigen nasskalten Frühjahr haben Fuchs und Schippers in Oberschwaben häufig bei widrigen Verhältnissen ihre Fahrtechnik verfeinern müssen. Nur sehr selten konnten sie in Freiburg bei trockenem Wetter ohne Schlamm und Kälte die ausgewiesenen Schwarzwälder Enduro Trails befahren.

Fuchs kam mit der anspruchsvollen Rennstrecke in Klinovec sehr gut zurecht. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld fuhr er in der U21 als bester Deutscher in 20:12,8 Minuten auf Rang vier. Den Sieg machten drei Tschechen unter sich aus. Maxim Adami gewann in 18:52,2 Minuten vor Jakub Pivnicka (19:11,7) und Stepán Hartl (19:12,6). Schippers agierte mit viel Risiko, wurde dafür jedoch nicht belohnt und kam nach einem Fahrfehler mit einer Zeit von 25:31,1 Minuten auf Platz 27 ins Ziel.

Mit Platz vier gab es für Fuchs 35 Qualifikationspunkte für die Enduro World Series. Um in dieser Serie – besetzt mit weltweiten Topathleten – starten zu dürfen, fehlen dem Sportler des Schneelaufvereins noch weitere Qualifikationspunkte, um zu den besten 100 Fahrern rund um den Globus zu gehören. Diese Punkte möchte Fuchs bei den nächsten Endurorennen einfahren.