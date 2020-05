Ravensburger Einzelhändler: „Die Lust zum Einkaufen ist noch verhalten“

Obwohl durch die Lockerung der gesetzlichen Corona-Auflagen das städtische Leben wieder Fahrt aufnimmt, leiden Händler unter eher verhaltener Kundenfrequenz und damit verbundenen geringeren Einnahmen.

Manche tun sich schwer, Mitarbeiter und Ladenpacht zu bezahlen. Die Lage sei ernst, sagt Eugen Müller, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg (Wifo). Das Wifo ist ein Interessenverband von Händlern und anderen Gewerbetreibenden. Bernd Adler bat Eugen Müller um eine Einschätzung der aktuellen Situation in Ravensburg.

Herr Müller, wie würden Sie die Situation der Ravensburger Gewerbetreibenden jetzt, nach den ersten Corona-Lockerungen, beschreiben?

Seit die Gastronomie wieder öffnen darf, ist die Frequenz in der Stadt zwar gestiegen. Die Lust zum Einkaufen und Bummeln ist aber noch verhalten. Die Frequenz in der Stadt und in den Geschäften ist leider noch nicht wie vor Corona-Zeiten.

Die Maskenpflicht muss zwar sein und der Handel erfüllt die Verordnung so gut es geht. Ein schönes Einkaufserlebnis ist aber bestimmt etwas anderes. Zudem haben wir gerade den Umbau des Gespinstmarktes zur Fußgängerzone, die die Aufenthaltsqualität zwar deutlich verbessern wird, was aber die Situation nicht leichter macht. Ravensburg hat ein großes Einzugsgebiet, viele Menschen kommen vom Umland zum Einkaufen in die Stadt, auch der Tagestourismus ist ein wichtiger Faktor. Diese Kunden fehlen noch. Wir erwarten aber zu Pfingsten eine deutliche Belebung.

Bleiben Mietzahlungen von Gewerbetreibenden aus? Wie reagieren die Vermieter?

Auch die Vermieter von Ladenflächen werden die Folgen von Corona spüren. Wer im Einzelnen davon betroffen ist und wie stark, können wir derzeit nicht sagen. Denkbar ist, dass das Mietniveau sich mittelfristig eher nach unten bewegen könnte. Der generelle Trend im Handel ist, dass die Verkaufsflächen durch den wachsenden Online-Handel zumindest nicht wachsen, was Auswirkungen auf die gewerblichen Mieten haben könnte.

Ob schon Mietzahlungen ausbleiben, ist uns bisher nicht bekannt, ist ja auch Datenschutz. Gleich zu Beginn des Lockdowns haben viele Ladenbetreiber mit ihren Vermietern gesprochen, um Mieten zu reduzieren oder zu stunden und damit Kosten zu senken.

Wie zu hören ist, sind einige Vermieter den Mietern durchaus entgegen gekommen. Vielen Vermietern ist bekannt, dass sich die Mieter in schwierigen Situationen befinden und gehen dieses Problem partnerschaftlich an. Aber wenn sich die Umsätze nicht schnell stabilisieren, wird es hier sicherlich erneut Gespräche mit den Vermietern über weitere Stundungen und Teilung der Kosten gehen müssen. Oder im schlimmsten Falle auch um Geschäftsaufgaben.

Was ist mit den Leerständen? An diesen Objekten hat doch wohl kaum einer gerade ein Interesse, oder?

Die Leerstandsquote ist in Ravensburg mit drei bis vier Prozent bis jetzt relativ gering. Die Wirtschaftsförderung der Stadt, das Wifo und die Immobilienmakler arbeiten hier seit Jahren gut zusammen, um leerstehende Ladenflächen baldmöglichst wieder, wo immer möglich, mit interessanten Geschäften zu besetzen. Aktuell sind eher kaum Ladenneueröffnungen zu erwarten. Das wird sich aber sicher bald ändern.

Wie hoch schätzen Sie die Kundenfrequenz nach Wiedereröffnung des Handels ein? Laut Branchenumfragen liegen die bei nur 50 bis 60 Prozent.

Das kommt ganz gut hin. Seit die Gastronomie wieder öffnen darf, ist in der Stadt zum Glück wieder mehr los. Für die Geschäfte sind gute Frequenz und Impulskäufe wichtig. Deshalb brauchen wir eine lebendige Stadt, in der alle gerne zusammenkommen.

Als Voraussetzung muss diese aber gut zu erreichen sein. Deshalb freuen wir uns über die Sondertarife in den städtischen Parkhäusern bis zunächst 30. Juni. Wir hoffen natürlich, dass dieses Angebot an die Kunden noch verbessert wird und bis mindestens Jahresende gilt. Die Gespräche mit der Kommunalpolitik dazu laufen, wir sind guter Dinge.

Viele sagen, manche Gewerbetreibende könnten auch nach Ende des Lockdowns nur noch wenige Monate durchhalten, weil zu viele Einnahmen fehlen. Rechnen Sie mit einer großen Pleitewelle von Herbst/Winter an, in Handel, Gastronomie und Hotellerie?

Auch hier fehlen belastbare Zahlen. Viele Gewerbetreibende trifft es hart, die Lage ist ernst. Das hat auch Auswirkungen auf die Innenstadt insgesamt und kann zum Dominoeffekt werden.

Eine Innenstadt ohne Handel und Gastronomie ist nicht attraktiv, in der Zeit des Lockdowns konnte man sehen, wie trostlos es ohne die vielen kleinen und inhabergeführten Geschäfte werden könnte – und was die Gewerbetreibenden leisten, was die Ravensburger so lieben. Wer weiterhin eine lebendige und lebenswerte Stadt Ravensburg will, sollte dies auch bei dem eigenen Einkaufsverhalten berücksichtigen. Auch unter dem Motto „Wenn online, dann lokal“. Gemeinsam kommen wir da durch.