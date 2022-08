Ravensburger Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit: Ein Unfall brachte sie zusammen

„Nach jedem Gewitter scheint wieder die Sonne“, so lautet die Anleitung von Rudolf Förch aus Ravensburg für eine gute Ehe. Die ist ihm mit seiner Frau Barbara auch gelungen: Das Paar feiert in der Ravensburger Südstadt am Donnerstag, 4. August, seine Diamantene Hochzeit.

Der Maschinentechniker und die Krankenpflegerin haben in den 60 Jahren Zusammenleben mit Licht und Schatten nie auch nur an eine Trennung gedacht. Heute sind beide dankbar und froh über den Partner an der Seite.

Paar beschreibt treue Verbundenheit

Jahrzehnte lang hat das Ehepaar in Kanada gelebt, westlich von Toronto. Das Foto vom Lake Louise, das in der Ravensburger Wohnung die Wand über dem Esstisch schmückt, bringt ihnen ein wenig von der großzügigen Weite des nordamerikanischen Staats in die süddeutsche Heimat. Rudolf Förch stammt aus Ödheim bei Heilbronn, Barbara Förch aus Göttingen.

Barbara und Rudolf Förch feiern Diamantene Hochzeit, im Hintergrund ein Foto des Lake Louise, British Columbia. (Foto: Maria Anna Blöchinger)

„Es war eine gute Zeit“, sagt die Jubilarin im Rückblick. Für sie war alles perfekt. Ihr Mann, der weitgereiste Techniker ist von seiner Aussage, dass nach jedem „Gewitter“ wieder „die Sonne scheint“, überzeugt. „Das stehen wir miteinander durch“, formuliert auch sie ihre treue Verbundenheit.

Seine Pflegerin wird zur Ehefrau

Kennengelernt hat sich das Paar im Krankenhaus Mariahilf in Göttingen. Rudolf Förch erzählt, wie es damals zwischen Kassel und Göttingen zu einem Autounfall gekommen war und er mit Knochenbrüchen, als junger Mann dem Tod nahe, eingeliefert wurde. Damals hat Schwester Barbara einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen.

Wieder hergestellt, dachte er auch nach einem halben Jahr noch an die hübsche Krankenpflegerin. Er habe sich an die Schwester Oberin gewandt, die dann ein Treffen vermittelt habe.

„Zur Verabredung kamen dann aber drei, alle die mich gepflegt hatten. Ich wollte doch nur sie!“, betont er. Zwei Jahre lang gingen Briefe zwischen der Erwählten und ihm hin und her. „Komm doch mal nach Heilbronn“, habe er sie schließlich eingeladen. Sie fand dort eine Anstellung. Ein halbes später feierten sie Hochzeit.

Söhne kommen in Kanada zur Welt

Drei Söhne und sieben Enkelkinder bekam das Paar. Zwei der Söhne sind in Kanada zur Welt gekommen. Alle drei haben sich jedoch mit ihren Frauen in Deutschland – in Mainz, Dreieich und Torkenweiler – niedergelassen. Eine Weile lang wechselten Barbara und Rudolf Förch zwischen den Kontinenten hin und her. Dann fiel die Entscheidung für die Familie und für Deutschland.

Die Großeltern schwärmen von ihren Enkelkindern, die heute zwischen 27 und 8 Jahren alt sind. Das große Haus in Kanada fehlt dem Paar wohl manchmal, aber dafür entschädigt sie das deutsche Gesundheitswesen, das sie über alles loben.

„Wir haben die Welt gesehen“, sagt Barbara Förch. Den ganzen amerikanischen Kontinent haben die Eheleute bereist, von Alaska bis Florida. Aber auch heute hält es sie nicht in den eigenen vier Wänden. An Pfingsten waren sie acht Tage in Meran. Als nächstes soll es an den Gardasee gehen.