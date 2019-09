Ravensburger Designpreis geht an Daniel Zenker

Der Ravensburger Designpreis ist mit 1000 Euro dotiert und wird in jedem Jahr von Markus Kistler von der BW-Bank, an einen Absolventen des Studiengangs Mediendesign der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg verliehen. In diesem Jahr geht der Preis an Daniel Zenker, teilte die Hochschule mit.

Den Preis bekommen Absolventen, die sich in vielfältiger Weise im Studiengang engagiert haben. So hat Daniel Zenker die Möglichkeiten genutzt, die ihm das Mediendesign-Studium an der DHBW Ravensburg geboten hat. So hat er das Design für die letztjährige Bachelorausstellung gestaltet, ebenso Plakate für Vorträge im Studium und war maßgeblich beteiligt an der jährlichen Publikation „Zwischenablage“ der Mediendesigner der DHBW Ravensburg.

Daniel Zenker kommt aus Ravensburg und hat vor seinem Studium an der DHBW bereits Bibliothekar und Mediengestalter gelernt. Die Buchgestaltung liegt ihm also besonders am Herzen. Für seine Bachelorarbeit entwickelte er gemeinsam mit Hannes Drissner sogar eine ganz eigene Schrift. Es entstand ein Buch, das sich inhaltlich mit Zukunftsprognosen beschäftigt. Die Arbeit wurde vom Art Directors Club mit einem bronzenen Nagel ausgezeichnet und landete zudem auf der Liste für den Förderpreis für junge Buchgestaltung 2019. Nach seinem Abschluss arbeitet er als selbstständiger Gestalter in Stuttgart.

„Ich war in den drei Jahren umgeben von Menschen, die für etwas brennen“, so Zenker laut Pressemitteilung. Das Studium bilde sie zu Generalisten aus – jeder ergreife aber auch die Gelegenheit, durch sein Faible einen Akzent zu setzen. „Dieser Austausch ist es, der einen weiterbringt.“