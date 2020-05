Ravensburger Demo gegen Corona-Beschränkungen hat weniger Zulauf

Zur samstäglichen „Grundrechte-Demo“ der Initiative „Ravensburg jetzt“ sind weniger Teilnehmer auf den Parpkplatz der Oberschwabenhalle gekommen als sieben Tage zuvor. „Die Demonstration war im Vergleich zur Vorwoche deutlich schwächer besucht, es wurden etwa 1000 Teilnehmer geschätzt“, teilte die Polizei Ravensburg mit. Die Versammlung, bei der verschiedene Redner ihren Unmut über die Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pandemie bekundeten, verlief friedlich.

Weitere, deutlich kleinere Kundgebungen gab es bereits am Freitagabend in Leutkirch und am Samstag in Wangen. Versammlungen mit 15 bis 50 Demonstranten begleitete die Polizei in Friedrichshafen, Überlingen und Bad Saulgau. Alle genannten Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei und unter Einhaltung der behördlich erlassenen Auflagen, auch hinsichtlich der geltenden Abstandsregeln der Corona-Verordnung. Lediglich in Ravensburg musste der Veranstalter wiederholt an die Teilnehmer appellieren, auf die Einhaltung der entsprechenden Abstände zu achten, so die Polizei weiter.