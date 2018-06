Ravensburger D-Jugend eilt von Sieg zu Sieg

Die U-13-Jugendfußballer des FV Ravensburg eilen in dieser Hallen-Saison von Sieg zu Sieg. Unter ihrem Trainer Daniel Fürgut wurden die Nachwuchskicker des FV jetzt auch noch Landessieger beim Sparkassen-Junior-Cup (WFV) in Beimerstetten, in der Saison 2016/2017 waren dabei rund 1200 Teams am Start.

In dieser Saison hatte der Ravensburger Fußball-Nachwuchs bereits die Württembergische VR-Talentiade gewonnen. Damit holte der FV das Double der begehrten beiden württembergischen Hallentitel der U-13-D-Junioren, was beim FV noch kein Team geschafft hatte.

Die U-11-E-Junioren mit den Trainern Oliver Meschenmoser und Fabian Dushaj holten außerdem den Sieg beim Sparkassen-Junior-Cup WFV) in Haigerloch. Die Teams mussten sich zunächst unter den 16 Bezirken im Württembergischen Fußballverband für das Hallen-Landesturnier qualifizieren. Die D- und E-Junioren des FVR durften als Bezirksmeister den Bezirk Bodensee auf württembergischer Landesebene vertreten. Die U-13-Junioren des FV Ravensburg sind am 11. März in Bräunlingen für das Baden-Württemberg-Finale qualifiziert. Dort treffen sie auf die besten Teams des Badischen und Südbadischen Fußballverbands und spielen den Baden-Württembergischen Titelträger aus.