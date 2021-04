Ravensburger Clowns stellen sich vor

Der Verein Ravensburger Clowns lädt zur Informationsveranstaltung am Samstag, 8. Mai, auf dem Ravensburger Marienplatz ein. Die Clowns bringen laut Ankündigung einen Funken Freude in das Leben kranker und betagter Menschen und ihrer Angehörigen. Der Verein will nun um über seine Arbeit in den Senioren- und Pflegeheimen aufmerksam machen. Er wurde im März 2012 gegründet. Die erforderlichen Mittel für diese Clownsvisiten können nur über Spenden, Patenschaften, Mitgliedsbeiträge und Stiftungsgelder aufgebracht werden. Der Infostand ist von 8.30 bis 12.30 Uhr am Wochenmarkt vertreten. Interessenten können mit dem Vorsitzenden Andreas Weisser telefonisch unter 0170 / 300 95 25 einen Interviewtermin vereinbaren.