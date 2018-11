Ravensburger Christkindlesmarkt lockt ab dem 30. November

Zwei Märkte, ein Erlebnis: Ab Freitag, 30. November, warten auf die Besucher des Ravensburger Christkindlesmarkts und des Reischmann Weihnachtsmarkts mehr als 100 Marktstände, teilt das Amt für Tourismus und Stadtmarketing mit. Die Beleuchtung an den historischen Gebäuden und an den Bäumen würden die Hütten rund um das Rathaus in zauberhaftem Glanz erstrahlen lassen. Rund 80 Stände laden die Besucher ein, über den Markt zu schlendern.

Schulen, Chöre und Vereine aus Ravensburg und der Umgebung sorgen mit musikalischen Beiträgen für ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Kinder können selbst Weihnachtsplätzchen im Kinderbackzelt herstellen, Dekorationen für zuhause basteln oder am abendlichen Lagerfeuer Stockbrot backen. Der größte Weihnachtskalender Oberschwabens beim Modehaus Bredl lädt jeden Abend zu einer Adventsgeschichte mit Türchen öffnen ein. Am Sonntag, 9. Dezember, um 15.30 Uhr kommt der Nikolaus auf die Bühne vor dem Rathaus und bringt Geschenke für die Kinder. In der Bachstraße schließt der Reischmann Weihnachtsmarkt an und lädt zum Bummeln durch das Weihnachtsdorf mit rund 30 weißen Pagodenzelten. Die Dekoration rund um die Hütten wurde erweitert: So findet der Besucher laut Mitteilung liebevoll dekorierte Ecken, mit Schlitten, Tannen und Lichtern, die den Markt abrunden. Auch die Hüttendächer seien dieses Jahr wieder einheitlich geschmückt und weiter aufgewertet worden.

Der Ravensburger Christkindlesmarkt und der Reischmann Weihnachtsmarkt finden bis zum 22. Dezember statt und haben täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Von Mittwoch, 28. November, bis Donnerstag, 27. Dezember, ist der südliche Marienplatz für den Busverkehr gesperrt. Der nördliche Marienplatz und die Bachstraße kann befahren werden. Auf der Linie 3 stadtauswärts verkehren die Busse ab der Haltestelle Frauentor zum Busbahnhof und weiter über die Georgstraße, Jahnstraße, Zwerger-/ Ziegelstraße zur Ersatzhaltestelle Rudolfstraße und weiter nach Plan. Stadteinwärts verkehren die Busse ab der Haltestelle Goetheplatz zur Ersatzhaltestelle Hirschgraben, entlang der Karlstraße und weiter zum Busbahnhof. Die Linien 1, 4 und 7537 verkehren planmäßig und bedienen alle Haltestellen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte der Region