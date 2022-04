Ravensburger Christian Ott kocht bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit

Nach der Winterpause frisch geöffnet und schon ein Kamerateam zu Gast: Seit Februar kocht Christian Ott in seinem Restaurant unter dem neuen Namen Atelier Tian wieder auf der Ravensburger Veitsburg.

Nur einen Monat später bekam er vor laufender Kamera Besuch von Spitzenkoch Mike Süsser. Denn Ott nimmt am Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“ bei Kabel eins teil. Süsser ist das Gesicht der Fernsehsendung. Im Juni soll die neue Episode ausgestrahlt werden.

„Eine gesellige, faire Runde“: So beschreibt Christian Ott (Mitte), Inhaber und Küchenchef von Atelier Tian in Ravensburg, seine Mitstreiter beim Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“. (Foto: Kabel Eins)

Bei strahlendem Sonnenschein startete am 14. März das Kochduell auf der Veitsburg. Neben der wunderschönen Sicht auf das Schussental werden Fernsehzuschauer vor allem geschlossene Vorhänge auf der Veitsburg sehen. Die Kameras der Produktionsfirma „Good Times“ erforderten passendes Licht, erzählt Ott der „Schwäbischen Zeitung“.

So sei der Gastraum kurzerhand umgebaut worden. Gekocht wurde dann bei laufendem Geschäft. Zu Gast waren nicht nur die Konkurrenten, vier weitere Gastronomen aus der Region, sondern auch Stammgäste und Freunde des Küchenchefs.

Fehler kostet Punkte

Das Team von Ott, derzeit bestehend aus drei Köchen und drei Servicekräften, stellte sich mit gemischten Gefühlen der Herausforderung. „Wir waren alle recht nervös, aber das flutschte dann recht gut“, sagt der Inhaber. Letztlich war es Ott selbst, der unter Druck einen Fehler machte.

Er hat einem Mitstreiter aus Versehen die falsche Beilage serviert. So etwas kann bei der Bewertung wertvolle Punkte kosten. „Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber der Ansporn war tatsächlich, einfach dabei zu sein. Das Format mal mitzuerleben und natürlich ein bisschen Werbung zu machen.“

„Mein Lokal, Dein Lokal“ ist eine Sendung von Kabel Eins. Dabei besuchen sich die teilnehmenden Gastronomen bei laufendem Betrieb gegenseitig. Der jeweilige Gastgeber bekocht seine Konkurrenten. Im Gegenzug helfen sie in der Küche aus und bewerten anschließend mit Punkten die Qualität der Gerichte, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente und den Service. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Faire Konkurrenz

Ott war bereits im Jahr 2020 für das Format angeworben worden. Damals hatte er absagen müssen, da er mitten in der Renovierung seines Lokals steckte. Als er dieses Jahr erneut angefragt wurde, war er sofort dabei. Im März reiste er eine Woche lang für die Kochshow von einem Restaurant zum nächsten. Dabei ging es für ihn nach Singen, Bad Saulgau, Konstanz und zuletzt nach Bohlingen bei Singen.

„Es war eine sehr gesellige, sehr freundschaftliche und eine sehr faire Runde“, sagt Ott. Die Mitstreiter verstanden sich sogar so gut, dass sie die Folgen bei der Ausstrahlung gerne zusammen schauen möchten. So laute zumindest der Plan, was bei fünf Gastronomen aber gar nicht so einfach sei, erzählt Ott weiter.

Neues Konzept auf der Veitsburg

Wie es für Ott und sein Team ausgeht, wird er erst kurz vor Ausstrahlung des Formats erfahren. Aufgrund seines Fehlers schätzt der Küchenchef seine Chancen allerdings nicht allzu hoch ein. „Das Ziel ist ganz klar Mittelfeld – oder zweiter Platz oder erster Platz natürlich. Siegen wollen wir ja alle“, betont Ott.

Ott ist seit Mai 2019 Küchenchef und Inhaber der Lokalitäten auf der Veitsburg. Seit diesem Jahr verfolgt er zwei getrennte Konzepte. So wird in der Burg gehobene Küche geboten, während im Burghof von Frühjahr bis Herbst der klassische Biergartenbetrieb herrscht. Dafür sucht Ott aktuell noch Mitarbeiter.