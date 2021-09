Ravensburger CDU-Fraktion wählt Antje Rommelspacher zur Fraktionsvorsitzenden

Bereits nach der Kommunalwahl im Mai 2019 war man sich in der zehnköpfigen CDU-Fraktion einig, dass es zur Hälfte der Wahlperiode einen Wechsel an der Spitze geben sollte.

August Schuler, MdL, führte die Geschicke der CDU-Fraktion im Ravensburger Gemeinderat seit 1994. In diese „großen Fußstapfen“ tritt nun seine bisherige Stellvertreterin Antje Rommelspacher, die dem Gemeinderat seit 2019 angehört. „In den ersten zwei Jahren habe ich viel zugehört und konnte mich gut in die Themen einarbeiten. Mit der Position der Fraktionsvorsitzenden kommen weitere spannende Aufgaben hinzu, auf die ich mich sehr freue“, so Rommelspacher.

Um die vielfältigen Aufgaben und zahlreichen Termine auch weiterhin verlässlich wahrnehmen zu können, entschied sich die CDU- Fraktion, dass es wie bisher auch zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende geben wird. Ebenfalls einstimmig wurden Rudolf Hämmerle, der vor allem die Finanzen verantwortet, und der bisherige Fraktionsvorsitzende August Schuler zu Rommelspachers Stellvertretern gewählt. Darüber hinaus verantworten die jeweiligen Sprecher der Ausschüsse die dortigen Themen, auch diese bewährte Arbeitsteilung wird beibehalten.

„Wir werden ganz getreu dem Motto der CDU im laufenden Bundestagswahlkampf die Arbeit der CDU-Fraktion im Ravensburger Gemeinderat mit Stabilität und Erneuerung fortführen“ erklärt Antje Rommelspacher gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Sie ist für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gerne unter stadtraetin.rommelspacher@gmail.com erreichbar.