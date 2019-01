Ravensburger CDU für Wettbewerb der Ideen

August Schuler, Stadtverbandsvorsitzender und Landtagsabgeordneter, läutete beim Neujahrsempfang der CDU im gut besuchten Kornhaussaal das Wahljahr ein. Erster Bürgermeister Simon Blümcke warb für die Europawahl. Schwerpunkt war bei den Feierlichkeiten aber die Wissenschaft mit einer Analyse von Professor Thomas Spägele (Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten) für gezielte Zuwanderung.

Zahlen können belegen, was man im Stadtbild auch wahrnehmen kann: Wenn es in einer Kommune Hochschulen gibt, dann ziehen diese junge Leute an, die vielleicht sogar dauerhaft in der Region als Fachkräfte oder Existenzgründer bleiben. Umgekehrt verlieren Kommunen ohne Hochschulen viele Schulabgänger, ohne von Zuzügen zu profitieren. Laut Thomas Spägele nehme die Landflucht aus kleineren Gemeinden in die Städte zu. Diesbezüglich halte sich die Region Oberschwaben mit aktiven Landgemeinden nach wie vor gut. Gerade deshalb sei auch der Staat mit Investitionen insbesondere in Infrastruktur gefordert, um die Attraktivität zu halten. Spägele warb bei der Landes- und der Bundespolitik – Gast beim Neujahresempfang war auch Bundestagsabgeordneter Axel Müller – für die dauerhafte Zukunftsfähigkeit der kleineren Hochschulen im Ländlichen Raum, die gerade in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahrzehnten bewusst jenseits der Metropolen entstanden sind.

Für die Hochschulen sei es unerlässlich, junge Menschen aus aller Welt einzuladen, um gerade in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern die Studentenzahlen zu stabilisieren. Trotz wachsender Studentenzahlen gehen nämlich die Anmeldungen beispielsweise für Physik zurück. An der Hochschule Ravensburg-Weingarten werden darum Vorlesungen und Seminare verstärkt auf Englisch unterrichtet. So gebe es an der Hochschule insbesondere einen großen Anteil indischer Studenten, die oft in Deutschland bleiben wollen. Die Erfahrung zeige auch, dass sich gerade solche Absolventen in die örtliche Gemeinschaft einbringen. Mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Kreistag) berichtete August Schuler, dass es für 2019 leichter gewesen sei, Kandidaten zu gewinnen. Mit Blick auf die gleichzeitigen Wahlen zum Europaparlament (EP) wies Schuler darauf hin, dass für die Vertretung des südlichen Württemberg nur CDU-Abgeordneter Norbert Lins eine Chance habe. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Europa-Union in der Region warb Simon Blümcke für Europa. Denn gerade die aktuellen Brexit-Verwerfungen machten die Notwendigkeit für Zusammenarbeit deutlich.