Ravensburger Buchhandlung spendet und wird ausgezeichnet

Anna Rahm und ihr Team von „Mit Büchern unterwegs“ haben aus Eintrittsgeldern zweier Veranstaltungen Wundertüten im Wert von 500 Euro an den Altdorfer Wald und 450 Euro an das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels (Stichwort „Hochwasser“) gespendet. Das teilte die Ravensburger Buchhandlung in ihrem Newsletter mit. Demnach hat sie außerdem einen von 100 dritten Plätzen bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises 2021 erhalten. „Darauf sind wir ein bisschen stolz und froh, dass wir in dieser Stadt so toll arbeiten können. Vier Mal Preisträger in sieben Jahren ist nicht schlecht, oder?“, heißt es in der Mitteilung weiter.