Ravensburger Brotlaube wird für 16 000 Euro saniert

Ravensburg (sz) - Seit Montag sind Handwerker in der Brotlaube zwischen Marktstraße und Gespinstmarkt zugange. Maler verschönern die unsansehnlich gewordenen Wände und Decken, der vorhandene alte Taubenschutz gegen ein neues, verbessertes System ausgetauscht, teilt die Stadt Ravensburg mit. Die historische Kreuzgewölbedecke wird mit Trockenschwamm gereinigt und die Verschmutzungen mit Farbe behandelt. Die Säulen und vertikalen Wandflächen werden mit Keim-Farbe überstrichen. Leider gab es laut Stadt schon wieder erste Vandalismusschäden zu beklagen: So wurden Bierflaschen gegen die frisch gestrichene Wand geworfen und in Gebäudeecken uriniert. Die Malerarbeiten werden nach Angaben der Stadt noch vor dem Rutenfest beendet sein. Foto: Stadt Ravensburg