Ravensburger Blumenladen „Grün am Turm“ zieht übergangsweise in eine Jurte

Fast 20 Jahre lang war Ursula Geiger, die vor ihrer Heirat Brugger hieß, mit ihrem Blumenladen „Grün am Turm“ glücklich auf dem nördlichen Marienplatz.

Im Zuge der Sanierung der Bauhütte, die zur neuen Heimat der Ravensburger Musikschule werden soll, musste sie 2020 aus dem Eckladen im Erdgeschoss raus. Nun hat sie sich für eine ungewöhnliche Zwischenlösung entschieden.

„Ich finde es toll, mal was Neues zu probieren“, sagt Blumenbinderin Ursula Geiger und fühlt sich total wohl in ihrer Allwetterjurte. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann)

In der Jurte herrscht eine urig-gemütliche Atmosphäre. Licht kommt durch das Kuppelfenster. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann)

Einfach mal vorbei gehen, ist nicht. Wer sich von Ursula Geiger einen Strauß binden lassen möchte, muss entweder eine Bestellung aufgeben. Dann bringt sie die Blumen im Lastenrad vorbei. Oder er macht sich auf den Weg nach Hinzistobel.

Dort erwartet Geiger die Kunden in einer bunt bedruckten, 35 Quadratmeter großen Allwetterjurte: Draußen grasen Schafe im Nebel, drinnen duftet es nach Fichtenholz.

Die Leichtigkeit ist zurück.

Ursula Geiger

Auch wenn die frühere Laufkundschaft hier, wo Geiger mit ihrer Familie wohnt und jetzt auch arbeitet, rarer ist als in der Innenstadt - die 50-Jährige ist glücklich. „Die Leichtigkeit ist zurück“, sagt sie. Und: „Ich finde es toll, mal was Neues zu probieren.“

Bis in den November hinein hat sie Sträuße und Gestecke unter freiem Himmel gebunden und sie ab und zu auf dem Ravensburger Wochenmarkt verkauft. Auch Auftragsarbeiten für diverse Feiern halten den Laden am Laufen. Für Geiger die perfekte Übergangslösung - wird sie doch voraussichtlich im Lauf des Jahres 2024 wieder in die Bauhütte ziehen.

Wenn auch nicht mehr an dieselbe Stelle wie früher, sondern gegenüber, in ein rund 70 Quadratmeter großes Ladenlokal. Die Räume dort seien ein bisschen verwinkelt - „das hat aber auch was“, sagt Geiger. Und ist froh, dass die Idee einer Kombination von Blumenladen und Café, mit der Oberbürgermeister Daniel Rapp den Holzmarkt seinerzeit beleben wollte, vom Tisch ist.

Nach der Corona-Pandemie hätten sich die Rahmenbedingungen verändert, sagt Bürgermeister Dirk Bastin: „Heute ist es nicht mehr so einfach, ein Café zu betreiben“. Oft fehle es an Personal. In jedem Fall wünsche man sich Geiger und ihren „Grün am Turm“-Blumenladen wieder auf dem Holzmarkt, zumal sie die Gabe habe, den Platz zu dekorieren.

In der Adlerstraße war es nicht ideal

Wie verwurzelt sie mit dem Standort am nördlichen Marienplatz ist, wurde Geiger erst so richtig bewusst, als sie in den Ausweichräumen in der Adlerstraße nicht recht glücklich wurde. Zwar hätten ihre Kunden sie dort zwei Jahre lang größtenteils auch gefunden, aber: „Wenn dann endlich die Sonne kam, hat sich die Glasfront aufgeheizt – das tat den Schnittblumen nicht gut“, berichtet sie. Außerdem sei Corona nicht einfach gewesen.

So wagte sie im Juli 2022 den Schritt raus aus der Innenstadt. Und genießt bis zum Neustart in der Bauhütte die Natur um sich herum, wo sie etwa Zierapfel oder Winterduftschneeball selbst anbaut. Und wo die Öffnungszeiten sich am Tageslicht orientieren. Wer kommt, wenn es dunkel oder wenn Geiger unterwegs ist, kann trotzdem was mitnehmen. Das Geld tut man in ein Vertrauenskässle. Bisher, sagt Geiger, klappe das gut.