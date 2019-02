Ravensburger blamiert sich bei „Wer wird Millionär?“ – und gewinnt trotzdem 64.000 Euro

Ein Gastronom aus Ravensburg ist am Montag Kandidat der RTL-Show „Wer wird Millionär“ gewesen. Andreas Reck gewann bei Günther Jauch zwar 64.000 Euro, doch bei der 300-Euro-Frage kam er ins Schwitzen. Die Sendung wurde bereits im Vorfeld aufgezeichnet.

+++ Die komplette Folge im Video-Stream bei TV Now +++

Kandidat bei der RTL-Quizsendung wollte Reck schon lange werden. „Im Zeitraum von zehn Jahren habe ich mich immer wieder beworben – schriftlich, per SMS, per E-Mail und telefonisch“, sagt der 33-Jährige. „Ausschlaggebend war dann wohl ein Anruf, in dem ich etwas total Dummes gesagt habe“, erinnert er sich. Darin behauptete er, er könne mit den Ohren wackeln. „Ein paar Tage später rief man mich zurück.“

Die Teilnahme sei ihm wichtig gewesen, weil er einen so großen Ehrgeiz besitze. „Ich bin sehr wissbegierig und bilde mich sehr gerne“, so Reck. Deshalb habe er sich fest vorgenommen, eines Tages auf dem Stuhl in der Mitte des Studios zu sitzen. „Ich wollte mir beweisen, dass ich cool bleiben kann und nicht aus Nervosität etwas falsch oder gar nicht beantworte.“

Moderator Günther Jauch mit Andreas Reck aus Ravensburg. (Foto: RTL)

Diese Frage konnte er nicht beantworten

Das klappte nicht so ganz. Schon bei der 300-Euro-Frage kam der Gastronom gehörig ins Schwitzen. Jauch wollte von ihm wissen: „Wer kann vielleicht schwimmen, aber nicht fliegen?“ Zur Auswahl standen A: Stockenten, B: Pfeifenten, C: Krickenten, D: Studenten. Eine Fangfrage, auf die Reck sieben Minuten lang keine Antwort wusste. „Ich kapier das nicht… das ist total einfach, oder?“, hakte er nach. Nach einer Weile zweifelte er gar an seinem Verstand. „Es gibt wahrscheinlich keinen, der hier gerade so auf dem Schlauch steht wie ich“, stellte er fest. „Richtig“, stimmte ihm der Moderator zu, „und zwar gar niemand“. Reck überlegte sogar kurz, den Publikumsjoker einzusetzen, verwarf das aber wieder. Schließlich ging ihm doch ein Licht auf, und er gab die richtige Antwort.

Das war furchtbar für mich, ich habe mich da so geschämt. Andreas Reck

„Ich habe mich verkopft, weil mir das zu einfach schien“, sagt der gelernte Betriebswirtschaftler am Dienstag. „Ich dachte, ein Student kann doch von der Uni fliegen.“ Jauch und das Publikum amüsierten sich derweil köstlich. Auch später im Laufe des Abends zog der Showmaster seinen Kandidaten immer wieder mit den StudENTEN auf.

Am Tag nach der Ausstrahlung hätten ihn viele Leute auf der Straße angesprochen. „Sie haben positiv reagiert und sagten, die Sendung sei richtig cool und endlich mal wieder richtig witzig gewesen.“ Geärgert habe ihn dagegen keiner – „obwohl ich es schon verdient hätte“. Dabei könne er auch über sich selbst lachen. Das beweist Reck mit einer Getränkeaktion, die er demnächst für das Riva plant und in der er seine Fauxpas auf die Schippe nehmen will.

Wie Schuppen von den Augen gefallen: Über seinen Fauxpas ärgerte sich der Ravensburger. (Foto: RTL)

Schlussendlich gewann Reck, der auch als DJ und Partyorganisator arbeitet, 64 000 Euro. „Ich habe dummerweise genau das Ziel erreicht, das ich mir gesteckt habe“, sagt er. „Denn ich habe zu meiner Frau gesagt: Die 125 000 will ich sehen. Auch, wenn ich sie nicht gewinne.“ Beim Üben mit der App habe er allerdings besser abgeschnitten. Da habe er mehrfach die Millionen geholt – wenn auch nur virtuell.

Besonders ärgerlich für den 33-Jährigen: Die 125 000-Euro-Frage: „Was sind Ticino und Grigioni“ habe er intuitiv richtig beantwortet – es handelt sich um die Schweizer Kantone Tessin und Graubünden. „Doch dann habe ich mich selbst verwirrt und war mir nicht mehr zu 100 Prozent sicher.“ Er ging kein Risiko ein.

Die Situation war dem 33-Jährigen peinlich. Heute kann er darüber lachen. (Foto: RTL)

Gewinn bereits verplant

Den Geldgewinn hat er bereits verplant. Ein Teil fließt in die Babyausstattung für sein kleines Mädchen. Denn der 33-Jähriger ist frisch gebackener Papa. Seine Frau wurde mit einem Schmuckstück belohnt. Ein weiterer Teil des Geldes fließt in die Renovierung seines Elternhauses und in die Ausgestaltung seiner Gastronomiebetriebe. Denn Reck plant, in der Ravensburger Innenstadt zusätzlich eine Tapasbar zu eröffnen. Im Moment hat allerdings die Familie absolute Prio 1.

Die Show verfolgten Reck und seine Frau übrigens vom Krankenhausbett aus – ohne Ton, denn das Baby schlief gerade. Als der Papa dann seinen großen TV-Auftritt hatte, musste die Kleine allerdings gewickelt werden. „Das war mir dann wichtiger als der Fernseher“, sagt Reck und betont, der überglücklich über seine kleine Familie ist.