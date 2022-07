Ravensburger bei Bachelorette: „Ich entschuldige mich nicht für den Menschen, der ich bin“

Der Ravensburger Umut Tekin ist einer von zehn verbliebenen Männern, die weiter um Bachelorette Sharon Battiste kämpfen. In der letzten Folge der RTL-Datingshow kam der 25-Jährige der Halb-Jamaikanerin bei einem Gruppendate im Dschungel ziemlich nah. Im Interview mit Schwäbische.de erzählt er, warum er sie nicht geküsst hat.

Du bist in Ravensburg geboren, das hört man auch an deinem Dialekt. Wie war es, in dieser Stadt aufzuwachsen?

Es war einfach schön. Hier ist meine Familie. Meine Freunde kommen alle von hier. Wenn Leute mir sagen, sie kommen aus Berlin oder Stuttgart und sind stolz darauf, dann sage ich: Hey Leute, ich komme zwar aus einer Kleinstadt, aber ich bin froh darüber, dass ich in so einer Stadt aufgewachsen bin und nicht in einer Großstadt.

Fünf Männer wählte Bachelorette Sharon Battiste, um mit ihnen eine Floßfahrt durch einen Dschungel in Thailand zu unternehmen. (Foto: RTL)

Wie kommt es, dass du deine Traumfrau bisher nicht in Ravensburg gefunden hast?

Ich habe bisher Frauen in meinem Leben kennengelernt, bei denen ich nicht genau wusste, woran ich bin. Ich habe erst im Nachhinein in der Beziehung mitbekommen, dass sie in der Kennenlernphase noch mit dem ein oder anderen etwas hatte und ich nichts davon wusste.

Auch die Bachelorette datet mehrere Männer gleichzeitig.

Bei diesem Format passiert alles vor mir. Ich sehe, dass sie andere Männer kennenlernt. So habe ich die Wahrheit wenigstens vor meinen Augen.

Warum hast du dich ausgerechnet bei Bachelorette beworben und nicht bei einem anderen Format?

Ich habe „Die Bachelorette“ schon als Jugendlicher verfolgt. Ich fand das schön. Ich war als Jugendlicher eher der romantischere Typ. Dieses Format ist auch eher romantisch mit den Rosen und den Dates.

Wie war der Moment, als du Sharon in Thailand bei den Dreharbeiten zum ersten Mal gesehen hast?

Ich habe mir schon auf der Reise dorthin und auch in der Quarantänezeit gewünscht, dass es eine außergewöhnliche Frau sein wird – weil ich auf Frauen stehe, die einen Wiedererkennungswert haben. Das habe ich bei Sharon schon im ersten Moment gespürt. Mich hat ihr Lächeln und die positive Ausstrahlung angezogen, weil ich auch ein Mensch bin, der sehr viel lacht.

Umut und Bachelorette Sharon. (Foto: RTL)

Zu Beginn der Show hatten 22 Männer die Chance, Sharon kennenzulernen. Wie ist es, mit so vielen Männern zusammenzuwohnen?

Man weiß nicht, wem man vertrauen kann und wem nicht. Mit der Zeit lernt man sich kennen und weiß, wer seine Bezugsperson ist. Das war am Anfang aber etwas schwierig. Ich bin jemand, der sich gerne mal zurückzieht und sich seine Gedanken macht. Vor Ort kannst du dich aber nicht mit Freunden, mit denen du aufgewachsen bist, austauschen.

In Folge drei kam es bei einem Gruppendate zum Streit mit Tom, weil du ihm Sharon nicht einfach so überlassen hast. Ein paar der Männer haben dir vorgeworfen, dich in Vordergrund zu stellen. Wie siehst du das?

Mit solchen Situationen gehe ich ganz locker um. Das ist halt meine Art. Klar, mache ich mir im Nachhinein meine Gedanken. Aber ich entschuldige mich nicht für den Menschen, der ich bin. Wir sind auf einem Gruppendate und Sharon will Spaß beim Date haben. Die Männer sind aber schüchtern, reden kaum. Sie sind zurückgekehrt. Sorry, dann halte ich mich nicht auch zurück, sondern bin ein Typ wie Sharon, der gerne viel kommuniziert. Das heißt für mich nicht, dass man sich in den Vordergrund stellt. Sondern, dass ich ein Mann bin, der offen ist, viel redet, lacht und auch gerne tanzt.

Beim nächsten Gruppendate in Folge vier bist du Sharon ziemlich nahegekommen. Das war nach einer Floßfahrt durch einen Dschungel in Thailand. Ihr hattet ein Gespräch zu zweit. Warum hast du sie nicht einfach geküsst?

Ich habe es gefühlt und ich weiß auch, dass sie es gefühlt hat. Es kam aber nicht dazu, weil wir nicht allein waren. Wäre es irgendwo gewesen, wo die anderen uns nicht gesehen hätten, dann wäre es zum Kuss gekommen.

Du hast mittlerweile vier Rosen von Sharon überreicht bekommen. Hast du die noch?

Die habe ich leider nicht mehr. Irgendwann waren sie nicht mehr rot, sondern schwarz. Ich habe versucht, sie in einer Tüte aufzubehalten. Da hätte ich mir etwas Besseres einfallen lassen sollen.