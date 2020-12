Ravensburger beherbergen abwechselnd Maria und Josef

An einem dunklen Dezemberabend klopft es an einer Haustür in der Weststadt. Familie Wolf ist auf Herbergssuche, aber nicht für sich, sondern für Maria und Josef. Als Stoffpuppen sitzen die beiden in einem Korb auf einer lila Decke, daneben eine kleine Laterne und ein Stern. Ein Textheft mit Gebeten, Liedern, Bibeltexten und anderen Geschichten und ein Gastgeberbuch stecken an der Seite.

Annette Büngener und ihre Tochter Nele öffnen die Tür. Sie wissen vom abendlichen Besuch. Sie wissen auch, dass sie Maria und Josef für einen Tag behalten dürfen und sie nach 24 Stunden weitergeben müssen an die nächste Familie. Gemeinsam singt die kleine Gruppe „Macht hoch die Tür“. Dann lesen die Überbringer eine Weihnachtsgeschichte aus dem Textbuch vor. Die zweite Hälfte dieses „Übergabetextes“ liest Annette Büngener, bevor sich die bislang unbekannte Familie verabschiedet.

Maria und Josef bekommen einen schönen Platz im Wohnzimmer

Nele und ihre Mutter geben Maria und Josef einen schönen Platz im Wohnzimmer. Den Stern befestigen sie über der Haustür als Zeichen, dass Besuch im Haus ist. Beiden macht es Freude, sich das interessante Gastgeberbuch anzuschauen. „Wer alles dem heiligen Paar schon Herberge gegeben hat! Wie schön sind die Gemälde, die die persönlichen Eintragungen schmücken!“ Die achtjährige Nele bespricht mit ihrer Mutter das Bild, das sie malen möchte, und geht gleich an die Arbeit. Noch am späten Abend lesen Mutter und Tochter Geschichten aus dem Textheft und tauchen ein in die Zeit damals in Bethlehem.

Am nächsten Tag holt Nele ihre Geige vor und spielt Weihnachtslieder. Bei Maria und Josef flackert gemütlich eine kleine Kerze. Annette Büngener liest die schönsten Geschichten aus dem Textheft und schreibt später das, was sie bewegt und was sie Josef und Maria mit auf Reisen geben möchte, ins Gastgeberbuch. Am Abend macht sie sich mit einer Laterne und dem Korb auf den Weg zur nächsten Herberge. So einfach will das nicht gelingen. Nach einigen Fehlversuchen und einem leisen Gefühl dafür, was Herbergssuche bedeuten kann, steht sie erst vor der richtigen Haustür. „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ singt dort die kleine Gruppe nach dem Öffnen der Türe. Maria und Josef haben bei Familie Schmidt eine neue Herberge gefunden.

Pastoralreferentin Christiane Schupp hatte die Idee

Die Idee der Herbergssuche im Advent stammt von der Pastoralreferentin Christiane Schupp. Die vierfache Mutter, zuständig für die Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd, arbeitet schwerpunktmäßig im Kinder- und Familienbereich. Durch einen Kollegen in Ochsenhausen wurde ihr die Idee der Herbergssuche – auch in Pandemie-Zeiten durchführbar – nahegebracht. Außerdem erinnerte sie die Idee an einen Brauch ihrer Kindheit in der Oberpfalz: Das „Frauentragen“, bei dem Marienbilder von Haus zu Haus getragen wurden. Als sich schnell erste Interessenten fanden, wusste sie: „Es lohnt sich, ich werde das Projekt angehen.“ 27 Haushalte trugen sich im Handumdrehen auf ihrer Projektliste ein.

Nicht nur in der Weststadt, auch in Oberzell und in Obereschach finden derzeit adventliche Herbergssuchen statt. Das Weststadt-Körbchen mit Maria und Josef und dem Gastgeberbuch wird am Morgen des ersten Weihnachtstages zur Krippe in der Dreifaltigkeitskirche gebracht. Dort werden alle schweren Gedanken, die vielleicht auch im Gästebuch festgehalten wurden, dem Kind in der Krippe übergeben.