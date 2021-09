Ravensburger Bahnreisende steigen um

Bahnreisende werden dieser Tage erneut auf die Geduldsprobe gestellt, denn trotz eines neuen Angebots der Deutschen Bahn streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wieder. Hauptgründe seien laut GDL, dass es in diesem Jahr weder eine Corona-Prämie noch eine Einkommenserhöhung geben soll.

Vom Streik betroffen sind auch Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) von Friedrichshafen nach Ravensburg. Bahnreisende in Ravensburg hatten sich am Donnerstag wohl schon auf die Einschränkungen im Bahnverkehr eingestellt und stiegen wahrscheinlich aufs Auto um, denn der Ravensburger Bahnhof zeigte sich am Donnerstagnachmittag ungewohnt menschenleer.