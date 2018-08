Ravensburger Bahnhof ist Großbaustelle

Am Bahnhof Ravensburg haben am Montag umfangreiche Instandhaltungsarbeiten begonnen. Anwohner müssen am Tag und in der Nacht bis 17. September mit Lärm rechnen, Nutzer der Bahn mit Einschränkungen. Wie berichtet, werden vier Weichen im Bereich des Bahnhofs erneuert. Dafür müssen Schienen und schwellen gewechselt und die Schotterbettung erneuert werden. Laut Deutscher Bahn ist es „unvermeidbar, durchgehend Tag und Nacht zu arbeiten, um eine schnelle Abwicklung der Baustelle zu gewährleisten“. Die Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen Stadt wird in der Zeit von Mittwoch, 5. September, 0 Uhr, bis Sonntag, 9. September, 6 Uhr, für den Zugverkehr voll gesperrt. Es werden auf diesem Abschnitt Ersatzbusse eingesetzt. Weil diese länger fahren, werden die planmäßigen Anschlüsse nicht erreicht. Auch die Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn und die IC 118 und 119 (Innsbruck - Münster) sind von der Streckensperrung betroffen. Weitere Infos unter www.bahn.de/bauarbeiten und www.bahn.de/reiseauskunft Foto: Elke Obser