Ravensburger Arzt warnt vor Grillunfällen mit Kindern

An warmen Sommerabenden wird in vielen Familien der Grill angeworfen. „Gemeinsam grillen macht Spaß, kann aber leider auch extrem gefährlich sein, besonders für kleine Kinder“, sagt der Ravensburger Kinderchirurg Edo Awani.

Der promovierte Mediziner ist Mitglied in der Bundes-AG „Mehr Sicherheit für Kinder“. Awani weiß aus seiner Praxis: „Viel zu oft passieren schwere Grillunfälle, an deren Folgen Kinder Monate, Jahre oder auch ein Leben lang laborieren.“

4000 Unfälle jedes Jahr

Jedes Jahr gebe es mehr als 4000 Grillunfälle in Deutschland. Häufige Ursache sind plötzlich auftretende Stichflammen, die durch das Anfeuern mit sogenannten Brandbeschleunigern, beispielsweise Spiritus verursacht werden. Es kommt dann zu schwersten, schmerzhaften Brandverletzungen und traumatischen Erfahrungen. Kinder seien aufgrund ihrer Körpergröße besonders gefährdet.

Awani rät: Grillgeräte kippsicher im Windschatten und in sicherer Entfernung von anderen brennbaren Materialien aufstellen. Einen Kübel mit Sand, Feuerlöscher oder Löschdecke zum Löschen des Feuers bereithalten. Nur feste Grillanzünder aus dem Fachhandel verwenden, niemals Spiritus oder andere Brandbeschleunigern, weder zum Anzünden noch zum Nachschütten. Den Grill nicht unbeaufsichtigt oder von Kindern bedienen lassen.

Kinder dürfen nicht in Reichweite des Grills spielen. Feuer und die Glut nach dem Grillen vollständig löschen und auskühlen lassen. Heiße Grillglut nicht im Sand am Strand oder in der Erde vergraben; die Glut bleibt viele Stunden glühend heiß. Brennendes Fett niemals mit Wasser, sondern durch Abdecken löschen.

Nicht in geschlossenen Räumen grillen. Sollte es dennoch zu einem Grillunfall kommen, ist rasches Handeln erforderlich. Wichtig ist, dass das Kind schnell versorgt wird. Die wichtigste Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verbrennungen: Brennende Kleidung mit einem Mantel, einer Löschdecke oder mit Wasser löschen.

Das Kind rasch, aber vorsichtig ausziehen. Eingebrannte Kleidung nie mit Gewalt entfernen, sondern lieber auf der Wunde belassen. Kleinflächige Verbrennungen (nicht größer als die Handfläche des Betroffenen) mit kühlem (etwa 20 Grad) fließendem (Leitungs-)Wasser 15 bis 20 Minuten kühlen.

Bei größeren Verbrennungen: Das Kind in saubere Tücher oder in eine Rettungsfolie aus dem Verbandkasten wickeln oder Verbände anlegen. Dem Kind nichts mehr zu essen oder zu trinken geben. Zum nächsten Kinderarzt oder Krankenhaus fahren oder den Notruf 112 rufen.

Keine Salben verwenden

Was unbedingt zu vermeiden ist: Brandsalben, Brandbinden, Öl: Sie verhindern den Sauerstoffzutritt zur geschädigten Haut, halten Hitze im Gewebe fest, ermöglichen Nachbrennen, verschlimmern die Verbrennung. Mehl oder Puder: Verklebt die Wunden, muss für das Kind schmerzhaft aus den Wunden gewaschen werden.

Zahnpasta, Heilpflanzenöl, Tigerbalm: Verkleben die Wunden, verursachen zusätzliche Verätzungen. Salzwasser: Brennt in den frischen Wunden, fügt dem Kind unnötige Schmerzen zu. Eis oder Eiswasser: Kühlt im ersten Moment gut, der Schmerz scheint zu verschwinden – aber: es kommt zu einer stärkeren Durchblutung der betroffenen Stelle, die Schmerzen werden viel schlimmer. Zusätzlich kann ein Kälteschaden auftreten.