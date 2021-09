Ravensburger Agility-Turnier erneut gut besucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei insgesamt 20 Wertungsläufen in den Klassen A0 bis A3 sowie im anschießenden Jumping konnten die Ravensburger am Samstag den 11. und am Sonntag den 12. September gut mithalten, aber keine der vordersten Plätzen erringen.

„Am schönsten ist es natürlich, wenn man den ersten Platz belegt“ so Kai Grutke, und er war auch fulminant sowohl im Jumping als auch in den Standards gestartet. Letztlich hat jedoch das notwendige Quäntchen Glück gefehlt um den Sprung aufs Treppchen zu schaffen. War es einmal ein Koordinationsfehler oder ein Missverständnis zwischen Border Collie „Jack“ und Hundeführer, war es das andere Mal die notwendige Konzentration. Jedes Mal fehlten nur Kleinigkeiten zum Sieg.

Fritz Heusmann aus Augsburg hatte interessante Parcours aufgestellt, die das Team aus Hund und Hundeführer*in zu meistern hatten. Insbesondere am Sonntagmorgen musste man schon hellwach sein um den anspruchsvollen Kurs fehlerfrei zu meistern. In der Königsklasse A3 Standard war dies Nicole Luisoder vom VSGH Reutlingen-Betzingen mit ihrem Border Collie Bifi, und in der Disziplin des Jumping, einer auf Geschwindigkeit ausgerichtete Disziplin, war Beate Glöde vom SV-OG Blaubeuren und ihr Dt. Schäferhund Toni mit einem fehlerfreien Lauf und einer Traumzeit von 28,83 sec. nicht zu schlagen.

Bei der Nachwuchsklasse A0 kam Angelika Volkwein vom SV-OG Ilmensee mit ihrem Mischling Bailey ganz oben aufs Treppchen.