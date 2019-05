Ravensburger A-Junioren kassieren fünf Gegentore

Die C-Junioren des FV Ravensburg haben am Samstag bei der TSG Hoffenheim 2 ihr vorerst letztes Spiel in der Fußball-Oberliga absolviert. Der bereits feststehende Absteiger wollte in Hoffenheim die Saison mit einem Erfolgserlebnis versöhnlich beenden, kassierte aber eine 1:7-Niederlage. Auch die A-Junioren verloren hoch.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: SV Zimmern – FV Ravensburg 5:2 (3:1) – Tore: 1:0, 5:2 Enrico Vitacca (1., 81.), 1:1, 3:2 Thomas König (1., 60), 2:1, 4:2 Oskar Szymanski (11., 78.), 3:1 Michael Moser (28.) – FV: Rommelspacher, van Beek (77. Merk), Schnell, König, Huber (61. Nagel), Brankovic, Coskun (81. Alvari), Aras, Halder, Schmid, Xhemajli (46. Montero). – Eine völlig turbulente Anfangsphase erlebten die Ravensburger A-Junioren beim SV Zimmern. Mit dem ersten Angriff kassierte der FV das 0:1, im direkten Gegenzug glich Thomas König für Ravensburg aus. Bis zur Pause trafen die Gastgeber allerdings noch zwei Mal, mit einem 1:3 ging der FV in die Pause. Im zweiten Durchgang war es erneut Thomas König, der nach einer Stunde den Anschlusstreffer erzielte. In der Schlussphase machte Zimmern dann aber doch noch alles klar und gewann die Partie mit 5:2 – angesichts von insgesamt nur 29 Gegentreffern im bisherigen Saisonverlauf ein harter Schlag für den FV.

B-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – TSV Neu-Ulm 2:1 (1:1) – Tore: 0:1 Diyar Acinikli (2.), 1:1 Noah Herold (27.), 2:1 Elion Kelmendi (47. FE) – FV: Pialoudis, Herold (67. Xhemaili), Olschewski, Ademi, Stehle (78. Busch), Gierer, Dick, Brecht, Kelmendi (74. Ekincioglu), Bloching (62. Gresser), Schwarz. – Die Neu-Ulmer gingen im Wiesental mit dem ersten Angriff in Führung. Einen Schuss von TSV-Stürmer Diyar Acinikli fälschte ein Ravensburger Verteidiger unhaltbar für Torhüter Leon Pialoudis zum 0:1 ab. In der Folge hatte der FV zwar viel Ballbesitz, aber wenig Kontrolle. Das änderte sich in der 27. Minute. Sean Brecht eroberte den Ball im gegnerischen Strafraum und steckte direkt durch zu Noah Herold, der zum Ausgleich unter die Latte traf. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Elion Kelmendi per Elfmeter für den Endstand, bevor die Partie in den übrigen 30 Minuten teilweise überhart geführt wurde. Der FV behielt aber die Oberhand und verteidigte den dritten Tabellenplatz.

C-Junioren Oberliga Baden-Württemberg: TSG Hoffenheim II – FV Ravensburg 7:1 (4:0) – Tore: 1:0, 2:0 Reza Hoseni (3., 10.), 3:0, 7:1 Livio Falco (26., 70.), 4:0 Louis Wagensommer (30.), 4:1 Verite Lebeka (45.), 5:1 Daphina Redzepi (52.), 6:1 Jannis Schierle (61.) – FV: Jaufmann, Klein, Bolgert (64. Chis), Mahle, Lebeka, Rönsch, Fricker (36. Gashaj), Döberl, Hertnagel, Kriegler, Neher (36. Huß). – Die Luft war raus für die Ravensburger C-Junioren bei der U14 der TSG Hoffenheim. Schon vorher war der FV definitiv abgestiegen und die Hoffenheimer versauten Ravensburg den Abschied. Bereits nach einer halben Stunde lag die TSG mit 4:0 in Führung. Das letzte Ravensburger Oberliga-Tor durch Verite Lebeka war nur Kosmetik, denn in der Schlussphase schraubte Hoffenheim das Ergebnis unbarmherzig in die Höhe.