Ravensburger A-Junioren beenden Balinger Serie

Elf Spiele in Folge haben die A-Junioren der TSG Balingen in der Fußball-Verbandsstaffel Süd gewonnen. Der FV Ravensburg hat diese Serie am Samstag mit einem 1:1 beendet. Weniger gut lief es für die U 17 und U 15 des FV. Die B-Junioren unterlagen bei Balingens zweiter Mannschaft mit 1:2, die C-Junioren mussten sich der U 14 der TSG Hoffenheim geschlagen geben.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – TSG Balingen 1:1 (1:0) – Tore: 1:0 Kubilay Coskun (20.), 1:1 Laurin Huss (80.) – Bes. Vorkommnis: Balingens Alexej Storm schießt Foulelfmeter an die Latte (68.) – FV: Port, Biewer, Schnell, König, Huber, Scheiter (88. Alvari), Lupfer (71. Brankovic), Coskun (81. Merk), Halder, Hartmann, Aras (81. Nagel). – Als Tabellenführer ohne jeden Punktverlust reiste die TSG Balingen nach Ravensburg. Der FV bereitete dem Ligaprimus von Beginn an Probleme und ging nach 20 Minuten sogar in Führung. Kubilay Coskun erzielte das 1:0, das gleichzeitig auch der Pausenstand war. In der 68. Minute war das Glück auf Seiten der Ravensburger, als Balingens Alexej Storm einen Strafstoß nur an die Latte setzte. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Laurin Huss dann doch noch den Ausgleich und in der 85. Minute traf Fatih Ezgin die Latte. Unterm Strich blieb es aber beim Punktgewinn für Ravensburg, die Partie endete 1:1.

B-Junioren Verbandsstaffel Süd: TSG Balingen II – FV Ravensburg 2:1 (1:0) – Tore: 1:0 Devi Yurdakul (38.), 1:1 Liam Gierer (44.), 2:1 (58.) – FV: Pialoudis, Olschewski, Gierer, Stehle, Ekincioglu (52. Xhemaili), Pfister, Ademi (52. Agbodemegbe), Dick, Brecht (69. Bloching), Kelmendi, Gresser (78. Moore). – Eine vermeidbare Niederlage musste Ravensburgs U 17 in Balingen hinnehmen. Von Beginn an waren beide Mannschaften gleichwertig, Ravensburg hatte vielleicht sogar die besseren Chancen. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber aber in Führung. Einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung nutzte Devin Yurdakul aus und überlupfte Ravensburgs Torhüter Leon Pialoudis zum 1:0. Ravensburg antwortete in Durchgang zwei postwendend. Einen Eckball von Lukas Pfister verlängerte Yusuf Ekincioglu zu Liam Gehrer, der aus sechs Metern ausglich. In der Folge war Ravensburg spielbestimmend, kassierte dann aber den Knockout durch ein Traumtor. Ein Balinger setzte nach einem Eckball einen Volley unhaltbar unter die Latte. Von diesem Rückstand erholte sich Ravensburg nicht mehr.

C-Junioren Oberliga: FV Ravensburg – TSG 1899 Hoffenheim II 2:3 (1:1) – Tore: 1:0 Leotrim Gashaj (10.), 1:1 Louis Wagensommer (13.), 1:2, 1:3 Mika Träger (43., 65.), 2:3 Marius Mahle (70.) – FV: Heidt, Huß, Klein, Mahle, Lebeka (36. Hertnagel), Mayr (49. Birkenmaier), Rönsch, Gashaj, Fricker, Kriegler, Neher (65. Strunk). – Gegen die U 14 der TSG Hoffenheim erwischte Ravensburg den besseren Start und ging bereits nach zehn Minuten in Führung. Leotrim Gashaj überwand Hoffenheims Torhüter zum 1:0. Die Führung hielt exakt drei Minuten, dann glich Louis Wagensommer aus. Bis zur Pause verflachte das Spiel und im zweiten Durchgang brachte ein Doppelpack die TSG auf die Siegerstraße. Mika Träger traf in der 43. und 65. Minute. In der Schlussminute schaffte Marius Mahle noch den Anschlusstreffer für Ravensburg, es blieb aber bei einer bitteren 2:3-Niederlage.