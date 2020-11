Ravensburg zur Energie-Kommune ernannt

Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) mit Sitz in Berlin hat Ravensburg als Energie-Kommune des Monats Oktober 2020 ausgezeichnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Ravensburg hervor.

Überzeugt hätten die Jury vor allem zwei wichtige Klimaschutz- und Energiewendemaßnahmen der Stadt im Jahr 2020, heißt es dort: Der Ausbau des Nahwärmenetzes in der Altstadt und ein „Klimakonsens“ mit einem weitreichenden Maßnahmenplan, an dem sich unterschiedliche Akteure in der Stadt über sieben Monate beteiligt haben. „Die Stadt Ravensburg zeigt, wie wichtig es für die Umsetzung von Erneuerbare-Energien-Projekten ist, viele Menschen an den Tisch zu holen um gemeinsam ins Gespräch zu kommen“, so Robert Brandt, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien.