Ravensburg zieht wieder ins Pokalfinale ein

Der FV Ravensburg hat zum zweiten Mal in Folge das Finale des WFV-Pokals erreicht. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Wolfram Eitel am Mittwochabend beim Verbandsligisten TSV Essingen verdient mit 3:1 durch. Oberligist Ravensburg zeigte eine Stunde lang eine souveräne Leistung und führte mit 3:0. Nach dem Essinger Anschlusstor wurde es noch mal spannend, aber Ravensburg brachte den Sieg letztlich mit viel Einsatz nach Hause.

„Über 90 Minuten sind wir der verdiente Sieger, wir freuen uns, dass wir wieder im Finale stehen“, sagte FV-Trainer Wolfram Eitel nach dem Spiel. Im Endspiel um den Verbandspokal trifft der FV am Samstag, 28. Mai, im Stuttgarter Gazi-Stadion auf den FSV 08 Bissingen. Der Oberligist gewann sensationell im anderen Halbfinale am Mittwoch gegen den Drittligisten Stuttgarter Kickers mit 2:1 nach Verlängerung. Damit treffen im Endspiel zwei Oberligisten aufeinander. Der Sieger zieht in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein.

Schon nach zwei Minuten servierten die Essinger dem FV am Mittwoch die riesige Chance zur Führung: eine verunglückte Rückgabe zum Torhüter per Kopf landete direkt bei Steffen Wohlfarth, aber der FV-Kapitän köpfte den Ball übers Tor.

Bei Ravensburg kehrte überraschend der zuletzt angeschlagene Johannes Joser in die Innenverteidigung zurück, im Angriff bekam Ndriqim Halili den Vorzug vor Rahman Soyudogru. Nicolas Jann und Ralf Heimgartner fehlten krankheitsbedingt, für sie brachte Eitel Jonas Wiest rechts und Daniel Hörtkorn im zentralen Mittelfeld. Ravensburg war von Anfang an spielbestimmend, störte die Essinger früh und machte Druck. Mit Erfolg: In der 15. Minute brachte Halili einen Freistoß von der linken Seite punktgenau zur Mitte und Steffen Wohlfarth drückt den Ball per Kopf ins rechte Toreck zum 1:0 für Ravensburg.

Essingen war jetzt sichtlich geschockt, Ravensburg hatte dem Verbandsligisten erst mal den Schneid abgekauft. Jona Boneberger und Jonas Wiest setzten in der 25. Minute gefährliche Distanzschüsse ab, der Ex-Ravensburger Philipp Pless im TSV-Tor hatte mit den Aufsetzern auf dem nassen Boden seine liebe Mühe. Der FV ließ Essingen weiter keine Chance zum Spielaufbau und der Verbandsligist machte weiter Fehler: In der 30. Minute geriet Kapitän Simon Köpf eine Rückgabe zum Torhüter zu kurz, Halili sprintete dazwischen und verwandelte mit etwas Mühe zum 2:0 für den FV Ravensburg. Köpf hatte im letzten Liga-Spiel einen vierfachen Nasenbeinbruch erlitten, spielte aber mit einer Maske.

Der TSV war in der Abwehr oft überfordert und wusste sich nur durch teils harte Fouls zu helfen. Der FV hielt das Tempo hoch, dem dritten FV-Tor durch Sebastian Mähr in der 40. Minute verweigerte Schiedsrichter Kai Marc Lechner wegen Abseits die Anerkennung.

In der 43. Minute gab es doch noch ein Lebenszeichen vom TSV Essingen: Daniel Eisenbeiß tankte sich in der Mitte sauber durch, machte im Strafraum einen Haken und zog ab – aber Haris Mesicim FV-Tor wehrte den Ball mit einer klasse Reaktion ab, so ging es mit der Ravensburger 2:0-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit drückte der FV sofort wieder aufs Tempo, Wiest und Wohlfarth vergaben aber gute Möglichkeiten. Den nächsten Essinger Abwehrfehler nutzte Wohlfarth dann wieder eiskalt aus: bei einem Pass in die Mitte rutscht Tim Ruth aus, der FV Kapitän geht auf und davon und versenkt die Kugel flach rechts im Essinger Kasten zum 3:0. Jetzt wachte Essingen auf und kam immer wieder zu Chancen, aber die Ravensburger brachten zunächst immer einen Fuß dazwischen. In der 68. Minute kam Essingen per Elfmeter doch zum ersten Treffer: Der eingewechselte Fabian Czaker ging im Zweikampf mit Daniel Hörtkorn an der Strafraum kante zu Boden und Schiri Lechner zeigte auf den Punkt. Der Gefoulte verwandelte selbst zum 3:1. Jetzt war wieder Feuer im Spiel, Essingen erarbeitete sich weitere Chancen, war im Abschluss jedoch zu unkonzentriert. Ravensburg kam noch einmal ins Schwimmen, ließ aber kein weiteres Tor mehr zu. Am Ende kämpfte der FV den verdienten 3:1-Sieg über die Zeit.

„Durch den unnötigen Elfmeter kam Essingen nochmal zurück und zeigte Kämpferherz“, sagte Eitel, „es war klar, dass es nochmal eng wird.“

„Der Sieg war für Ravensburg völlig verdient, der FV war eine Stunde klar besser“, sagte Essingens Trainer Norbert Stippel, „aber die letzte halbe Stunde hat mich etwas versöhnt, da haben wir besser ausgehsehen.“

WFV-Pokal-Halbfinale: TSV Essingen - FV Ravensburg 1:3 (0:2) – Tore: 0:1 (15.) Steffen Wohlfarth, 0:2 (30.) Ndriqim Halili 0:3 (55.) Wohlfarth, 1:3 (68) Fabian Czaker - FV: Mesic – Fiesel (89. Friedrich) , Joser, Mähr, Zimmermann – Boneberger, Reiner Hörtkorn, Wiest (75. Bentele) – Halili (78. Soyudogru), Wohlfarth (85. Litz) -- Schiedsrichter: Kai Marc Lechner (Wernaul) – Zuschauer: 500.

Regio TV Bodensee zeigt das Spiel am Donnerstag ab 18 Uhr in Ausschnitten.