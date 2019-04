Ravensburg wird Messestandort

Viel Vergnügen beim Lesen Dieser Inhalt steht normalerweise nur unseren Abonnenten zur Verfügung, für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Kann man Menschen auch im digitalen Zeitalter noch auf Messen locken? Aber sicher, sagt Stephan Drescher, Leiter Messemanagement bei der Live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mbH (Lira). Denn: „Je digitaler und abstrakter die Welt wird, desto mehr wächst das Bedürfnis nach einem echten analogen Erlebnis.“ Ein Selbstläufer ist eine Messe allerdings nicht – müssen ihre Macher doch dicht am Zeitgeist operieren, originelle Ideen ausbrüten und diese dann pfiffig umsetzen. Das klappt vor Ort offenbar ganz gut. Jedenfalls ist die Gesellschaft, die Messen, Konzerte und andere Veranstaltungen organisiert und vermarktet, seit zwei Jahren aus den roten Zahlen raus und arbeitet kostendeckend. Der Jahresumsatz beträgt 4,8 Millionen Euro.

Jüngstes Baby in der sechsköpfigen Messe-Familie ist die „Ü60 – für ein gutes Leben im Alter“. Da lief alles optimal: Unternehmen der Region hatten sich so eine Veranstaltung gewünscht, so haben bei der Premiere Anfang Februar viele Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung oder Reisen mitgemacht, an zwei Tagen sind 5000 Besucher gekommen. Ein Erfolg – nach eineinhalb Jahren Vorlauf. Ehe eine Neukreation an den Start geht, müssen die Messeleute nämlich vieles abklopfen: Gibt es einen regionalen Markt für das Thema (das Einzugsgebiet der Lira umfasst bei kleineren Messen einen Umkreis von bis zu 30 Kilometern, bei größeren reicht er bis zu 80 Kilometern)? Ist das Ganze personell zu stemmen? Passen die Räumlichkeiten? Und nicht zuletzt: Lässt sich damit Geld verdienen? Wobei Drescher klarstellt: „Wir sind keine Trendsetter, sondern orientieren uns an Megatrends und bilden diese dann ab.“

Neben Mobilität, Vernetzung oder Neo-Ökologie gilt momentan auch die sogenannte „Silver-Society“ als Megatrend. Der Begriff bezieht sich auf ältere Menschen, die fitter, gesünder, bewusster und wohlhabender als je zuvor sind und noch einen ganzen Lebensabschnitt vor sich haben, den sie gestalten möchten. Um diese Klientel in die Oberschwabenhalle zu locken, braucht es einen Wohlfühlfaktor. Die Leute wollen „ein Erlebnis, bei dem man sich trifft und einen netten Tag verbringen“, erläutert Drescher.

Bei der Messe „Gusto“, die es seit sieben Jahren gibt, lief es ähnlich: „Wir haben den Megatrend Gesundheit und Ernährung aufgegriffen“, erinnert sich Drescher. Und gesteht, dass man eigentlich mit einem älteren Publikum gerechnet habe, welches sich hochwertige, regionale Lebensmittel leisten kann. Pustekuchen: Auch Studenten und junge Leute kommen regelmäßig zur Gusto. „Sie setzen ihr Geld bewusst für Ernährung ein“, beobachtet der Messemanager.

Man muss die Leute heute anders ansprechen als vor 20 Jahren

Die Tatsache, „dass man Zielgruppen heute anders ansprechen muss als vor 20 Jahren“, spielt auch in die Ausrichtung der Oberschwabenschau hinein. Hat sich dort seinerzeit der männliche Landwirt um die 60 einen neuen Traktor gekauft, wandelte sich das Ravensburger Messe-Zugpferd inzwischen zu einer Art „gesellschaftlichem Event, einem Freizeitangebot für Menschen jeden Alters“, so Drescher. Auch viele weibliche Wesen finden mittlerweile den Weg zur größten Verbrauchermesse im Südwesten –jedes Jahr kommen insgesamt zwischen 90 000 und 95 000 Besucher. Zudem sind viele hiesige Einzelhändler in Zeiten harter Online-Konkurrenz zur Oberschwabenschau wieder an Bord und präsentieren sich nun in der Ravensburger Halle, die 2017 an den Start ging.

Auch die Hochzeitsmesse „Ewig Dein“ kann man nicht jedes Jahr gleich abspulen. War es vor einigen Jahren noch en vogue, pompös mit Fünf-Gänge-Menü und Limousine zu heiraten, liegen momentan Naturnähe, regionales Bio-Fingerfood und Deko-Basteln in Eigenregie im Trend. Was passieren kann, wenn Messemacher in Sachen Zeitgeist und Geschmack der Leute nicht am Ball bleiben, zeigt der Absturz der einstigen digitalen Leitmesse Cebit. „In Hannover wurde es versäumt, auf die Bedürfnisse der Besucher einzugehen“, glaubt Drescher. Andere hätten das Thema „besser, cooler und zeitgemäßer“ aufgezogen – beispielsweise, indem sie Konzerte mit angesagten Stars ins Konzept integrierten. Folge: Die Aussteller wanderten ab.

Darum tüfteln die Ravensburger ständig an neuen Ideen. „Second Glitter“ heißt eine davon. Dahinter verbirgt sich eine Flohmarktmesse, auf der festliche Mode ihre Besitzer wechseln könnte. Da es in Ravensburg mit Tanzkurs-Abschlussbällen, DHBW-Festen und dem Trommlerball genügend Anlässe gibt, bei denen Abendkleider gefragt sind, könnte sich Drescher vorstellen, dass es einen Markt für das Projekt gibt. Noch ist er am Abklopfen – bislang ist die „Second Glitter“ nicht viel mehr als ein Post-it-Zettelchen an seinem Bildschirm.

Fest steht freilich, dass nicht alles, was etwa in Düsseldorf ankommt, auch für Oberschwaben funktioniert. Schließlich „sind wir ein Oberzentrum mit ländlichem Speckgürtel“, stellt Drescher klar. Weil die Verkehrsinfrastruktur vor Ort nun mal ebenso begrenzt sei wie der Platz auf den 3000 Oberschwabenhallen-Quadratmetern, gibt Drescher einer Veranstaltung wie der Kölner Gamescom im Schussental keine Chance – dort präsentieren Hersteller aus aller Welt jährlich neue Soft- und Hardware.

In Ermangelung von Konferenzräumen sind auch Fachkongresse in Ravensburg Fehlanzeige. Bestens geeignet ist die Oberschwabenhalle hingegen für was ganz anderes: Große Firmen wie Vetter oder auch das Landratsamt nutzen sie gern für ihre Betriebsversammlungen.