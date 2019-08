Ravensburg wird Jazz-Landeshauptstadt

Jedes Jahr veranstaltet Jazztime-Ravensburg das „Trans4-JAZZ-Festival“, das inzwischen zu den bedeutenden Jazz-Festivals in Süddeutschland gehört. In diesem Jahr legt der ehrenamtlich tätige Verein noch eine gewaltige Schippe drauf: Zum zweiten Mal nach 2003 ist Ravensburg Austragungsort des Landes-Jazz-Festivals.

Über zwei Wochen dauert dieses Festival, und es reiht sich ein Höhepunkt an den anderen: Zum Auftakt rappt die Jazzkantine (6. November), die übrigens ebenso wie Jazztime das 25-jährige Jubiläum feiert. Danach geht es Schlag auf Schlag: Vor der kanadischen Singer-Songwriterin Becca Stevens im Weingartner Kulturzentrum Linse (7. November) eröffnet die Konzertfoto-Ausstellung von Hans Bürkle, dessen Arbeiten gelegentlich auch in dieser Zeitung zu sehen sind. Die nächsten Stars sind die norwegische Sängerin Rebekka Bakken am 8. und die Schlagzeug-Legende Billy Cobham am 9. November.

Zeitgenössischer Tanz

90 Jahre alt ist Rolf Kühn, einer der profiliertesten Jazzer Deutschlands. Vor dem Konzert seines Quartetts lädt er zum Jazz-Talk, wo er sicher spannende Stories und fundierte Standpunkte hören lässt (10. November). Abends dann ein ganz anderer Event: Die Kibbutz Contemporary Dance Company begeistert mit zeitgenössischem Tanz der Extraklasse.

Sängerinnen sind ein Schwerpunkt dieses Festivals, die beiden folgenden könnten unterschiedlicher kaum sein: Am 14. November macht die Koreanerin Youn Sun Nah aus Jazz-Klassikern ganz eigene Songs, die Französin Kimberose brilliert tags drauf mit einer frischen Melange aus Soul, Jazz und Pop.

Doppelkonzert am 16. November

Dass London derzeit in Sachen Jazz vielleicht die heißeste Metropole Europas ist, zeigen Richard Spaven und Joe Armon-Jones in einem Doppelkonzert am 16. November. Wer am nächsten Tag früh aufsteht, kann Rainer Böhm in einem seltenen Solo-Konzert erleben. Auch die anderen beiden Weltstars aus Ravensburg kommen zum Landes-Jazz-Festival: Das Sirius Quartet um Gregor Hübner hat sich mit Bruder Veit und Joo Kraus verstärkt und verspricht Kammer-Jazz auf Weltniveau.

Ganz besonders freuen sich die Veranstalter über die grandiose Singer-Songwriterin Rickie Lee Jones, die am 20. November endlich nach Ravensburg kommt und nicht nur ihre fantastische Stimme, sondern auch eine brandneue CD im Gepäck hat. Die Münchner Band Moop Mama feiert eine kurios-geniale Mixtur aus Rap und Blasmusik und bringt garantiert das Konzerthaus zum Kochen (22. November).

Moderner Big-Band-Sound

Freunde modernen Big-Band-Sounds kommen beim Bundesjazzorchester unter der Leitung von Jiggs Whigham auf ihre Kosten (23. November), bevor am letzten Tag des Festivals (24. November) in der Liebfrauenkirche eine Weltpremiere stattfindet: Die elfenhafte Sängerin Eivør von den Färöern trifft auf den norwegischen Trompeter und Klangzauberer Arve Henriksen – diese Kombination kommt eigens auf Initiative von Jazztime zustande.

Neben diesen und weiteren Konzerten finden eine ganze Reihe Begleitveranstaltungen statt, von „Jazz meets Art“ in fünf Ravensburger Galerien über einen „Jazz-Poetry Slam“ bis zu verschiedenen Workshops. Auch lokale Bands und Nachwuchsmusiker finden beim Landesjazzfestival eine Bühne, und sogar für Kinder ist etwas dabei.