Ravensburg wird bis 2030 weiter wachsen

Ravensburg wächst. Entgegen aller demografischer Trends rechnet das Statistische Landesamt Baden-Württemberg, dass die Einwohnerzahl der Türmestadt bis 2030 um rund fünf Prozent steigen wird. Ravensburg hätte dann rund 52 000 Einwohner.

Die aktuellen Einwohnerzahlen sind etwas verwirrend. Schuld daran ist der Zensus 2011, der zu dem Ergebnis kam, dass in der Bundesrepublik rund 1,5 Millionen Menschen weniger leben als bis dato angenommen. Fast zwei Drittel der deutschen Kommunen wunderten sich nach Vorlage der Ergebnisse über offenbar geschrumpfte Einwohnerzahlen. Vor allem in Baden-Württemberg legten viele Bürgermeister ein Veto gegen die Zensus-Ergebnisse ein. Denn weniger Einwohner bedeuten weniger Schlüsselzuweisungen vom Land und damit weniger Geld in den kommunalen Kassen.

Doch wie viele Einwohner hat Ravensburg exakt? Diese Frage konnte Oberbürgermeister Daniel Rapp in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats auch nicht im Detail beantworten. Der Grund für die Verwirrung liegt in den verschiedenen Zahlenquellen. So arbeiteten die Kommunen in der Vergangenheit mit einer Fortschreibung der Zahlen der Volkszählung von 1987. Demnach hätte Ravensburg zum Stichtag 30. Juni 2012 50 088 Bewohner gehabt. Dann kam der Zensus 2011 mit ganz anderen Werten. Auf Basis des Zensus fortgeschrieben lag die Einwohnerzahl der Türmestadt zum 5. September 2014 bei 49 096 Personen. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes wird für 2015 wieder mit einer anderen Zahl gerechnet, einer Mischkalkulation aus Volkszählungsfortschreibung und Zensus-Resultaten. Demnach hätte Ravensburg - rein statistisch - 49 344 Einwohner und erhält damit im nächsten Jahr 1460 Euro pro Kopf aus dem Finanzausgleich.

„Das Statistische Landesamt hat inzwischen die Zahlen stark nach oben korrigiert“, sagte Oberbürgermeister Rapp im Verwaltungsausschuss. Sowohl die Stuttgarter Behörde als auch die Stadt selbst gehen davon aus, dass Ravensburg 2016 oder spätestens 2017 die 50 000er-Marke knacken wird. Laut Prognose des Landesamts wächst die Bevölkerungszahl danach langsam, aber kontinuierlich weiter auf rund 52 000 Menschen - in erster Linie durch Zuwanderung. Schon heute leben rund 5300 Ausländer in Ravensburg (Stichtag: 31. Dezember 2013), das entspricht einer Quote von 10,9 Prozent. Nicht in diesen Zahlen enthalten sind Aussiedler oder Doppelstaatler. Insgesamt leben Menschen aus 108 Nationen in Ravensburg. Die meisten Nichtdeutschen stammen aus der Türkei, mit deutlichem Abstand folgen Italiener, Rumänen, Polen und Kroaten.