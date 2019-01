Ravensburg will neues Tourismuskonzept erstellen lassen

Die Stadt Ravensburg will ein neues Stadtmarketing- und Tourismuskonzept erstellen lassen, um künftig mehr Gäste für einen Besuch der Stadt zu begeistern. Dafür werde man mit einer externen Agentur zusammenarbeiten, wie Wirtschaftsförderer Andreas Senghas mitteilte.

Das Amt für Tourismus und Stadtmarketing hat demnach 40 000 Euro dafür im städtischen Haushalt beantragt. Die Haushaltsberatung im Gemeinderat findet Ende Januar statt. „Sofern der Gemeinderat die Mittel hierfür bereit stellt, werden wir den Markt in einem Bieterverfahren abfragen“, sagte Senghas. Dann werde sich zeigen, ob die 40 000 Euro für die Erstellung einer neuen Konzeption ausreichen.

Ein Tourismusexperte der IHK Bodensee-Oberschwaben hatte in Zusammenhang mit der geplanten Eröffnung von vier neuen Hotels im Jahr 2020 in Ravensburg ein neues Tourismuskonzept für die Stadt gefordert. Dieses sei nötig, um Chancen zu nutzen, die durch den Boom beim Übernachtungsangebot für den Tourismusstandort Ravensburg entstehen. „Der Zeitraum bis zur Eröffnung der neuen Hotels sollte aus Sicht der IHK genutzt werden, um eine Tourismuskonzeption für die Stadt Ravensburg auf den Weg zu bringen, in der neue Vermarktungsmöglichkeiten herausgearbeitet werden“, hatte der IHK-Referent für Handel, Dienstleistung und Tourismus, Bernhard Nattermann, gesagt. Die Stadt bereitet das Vergabeverfahren für das neue Tourismuskonzept nach eigenen Angaben schon seit mehr als einem Jahr vor.

In Ravensburg werden vier neue Hotels geplant oder schon gebaut. Im Lauf des Jahres 2020 sollen sie eröffnet werden. Dann kommen auf einen Schlag zu den rund 780 bestehenden Hotelbetten in der Stadt vermutlich mehr als 600 neue hinzu – das bedeutet fast eine Verdoppelung der Kapazität.