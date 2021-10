Ravensburg-Weingartener Kunstverein stellt LICHTBLICKE vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Licht-Blicke! Wer freut sich nicht über sie! Schließlich gilt ihr Eintreffen doch als Bestätigung dafür, dass Hoffen und Warten nicht vergebens waren. Ohne einen möglichen Lichtblick fällt Hoffnung viel schwerer, ist Warten schwerer zu ertragen. Aber ist das wirklich immer so?

Besonders in den letzten Monaten mit ihren Beschränkungen haben sich viele nach einem Lichtblick gesehnt, sei es in Form zurückkehrender Normalität, Gesundheit oder einfach einem Wiedersehen mit Freunden. Ein Lichtblick ist eine ganz individuelle Ansicht. Und überhaupt – wer oder was ist für mich eigentlich ein Licht-Blick?

Für den Ravensburg-Weingartener Kunstverein war dies Grund genug, über eine Aufbruchstimmung hinaus eine nachdenkliche, aber positiv stimmende, jurierte Ausstellung auszuschreiben. Gesucht wurden aktuelle Arbeiten aus den Kunstsparten Malerei, Objekt und Fotografie, die sich wörtlich oder im übertragenen Sinne mit dem Thema befassen.

Darüber hinaus erlaubte der Titel zusätzlich verschiedene, wortwörtlich erhellende Gedanken und Sichtweisen auf das Licht selbst. Ideen zu wärmendem Licht und kaltem, zu fernem oder blendendem, zu Lichtquellen und Spiegelungen. Ist Licht als Gegenpol zur Finsternis das berühmte Licht am Ende des Tunnels, tauche ich aus dem Dunkel auf und blicke ins Licht oder blendet es uns so, dass wir keine Graustufen mehr sehen?

25 Kunstschaffende präsentieren auf solche Fragen nun ihre Antworten. Nicht nur in 43 Werken, sondern auch genauso vielen Gedanken und Herangehensweisen. Die Texte dazu finden sich am jeweiligen Werk und bieten eine ganz eigene Gedankensammlung.

Offiziell eröffnet wurde die Ausstellung vergangenen Mittwoch, musikalisch eingestimmt mit den Klängen von Florian Löbermann am Saxophon und Heiner Merk mit seinem Kontrabass.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 24. November 2021 in der Halle des Heilig-Geist-Spitals Ravensburg, Bachstraße 57. Sie ist frei zugänglich, die aktuellen Öffnungszeiten und Corona-Vorgaben vor Ort sind zu beachten. Ein Katalog zur Ausstellung liegt aus.