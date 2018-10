Ravensburg verschenkt die Punkte in Balingen

Zwar hat die U23 des FV Ravensburg bei der TSG Balingen II einen 0:2-Rückstand aufgeholt, trotzdem verloren die Ravensburger die Partie mit 2:3. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Adrian Fahrner zum Siegtreffer. Zuvor hatte Ravensburg reihenweise Chancen vergeben.

„Das Was-wäre-wenn interessiert nun mal nicht“, kommentierte FV-Trainer Nectad Fetic die Chancenverwertung seines Teams. „Wir haben es nicht schlecht gemacht, aber davon können wir uns nichts kaufen.“ Ravensburg war nur mit 14 Spielern nach Balingen gereist, dementsprechend musste Fetic bei der Aufstellung improvisieren. So spielte etwa Tim Lauenroth als Linksverteidiger. Die Balinger gingen durch Tobias Schatz schon in der vierten Minute in Führung und ließen anschließend den FV das Spiel machen. Ravensburg erspielte sich einige Torchancen, schaffte aber den Ausgleich nicht. Unter anderem verschoss Kapitän Omar Jatta einen Elfmeter.

Nach der Pause gab es den nächsten Tiefschlag. Nach einem Getümmel im Ravensburger Strafraum gab es Elfmeter für die TSG, den Tim Göttler zum 2:0 verwandelte. „Es war aus der Entfernung schwierig zu sehen, ob es wirklich ein Strafstoß war“, meinte Fetic. Der FV bewies Moral, Awed Abeselom erzielte den Anschlusstreffer, René Zimmermann nutzte einen verunglückten Rückpass auf den Balinger Torhüter zum 2:2 aus. In der Folge war Ravensburg am Drücker, kassierte aber den Tiefschlag in der Nachspielzeit. In der Vorwärtsbewegung verlor der FV 25 Meter vor dem Tor den Ball, Adrian Fahrner schoss das 3:2. Nach einer Flanke von Darius Fitz scheiterte Abeselom noch mit einem Kopfball, es blieb beim 2:3. „Wir haben nicht drei Tore bekommen, weil Balingen uns an die Wand gespielt hat“, sagte Fetic. „Wir haben dem Gegner drei Tore geschenkt.“