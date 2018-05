Ravensburg verliert in Freiberg

Der FV Ravensburg hat es am Dienstag in der Fußball-Oberliga verpasst, ganz nahe an die Top drei heranzurücken. Beim Tabellendritten SGV Freiberg verlor die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth mit 1:3. Ravensburg hat nach 30 Spieltagen neun Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten FC 08 Villingen.

Der FV begann die Partie in Freiberg durchaus engagiert. „Aber der unbedingte Wille war bei den Freibergern eher zu sehen“, meinte Wohlfarth. Dennoch sahen die Zuschauer zunächst eine ausgeglichene Partie. Wenn es Torchancen gab, dann allerdings für die SGV. Glück für Ravensburg: Zwei Tore der Freiberger zählten nicht, einmal stand der Stürmer im Abseits, beim zweiten Mal hatte Schiedsrichter Philipp Reitermayer kurz zuvor wegen eines Fouls abgepfiffen.

Zimmermann verletzt sich

Gegen Mitte der ersten Halbzeit hatte sich Ravensburg gefangen und die Fehlerzahl deutlich reduziert. „Wir hätten aus meiner Sicht einen Elfmeter bekommen müssen“, sagte Wohlfarth, als Burhan Soyudogru im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Aber es gab auch so die Chance zur Führung. Doch anstatt im Strafraum einfach draufzuhalten, versuchte es der FV spielerisch und mit Kurzpässen und ließ so eine Großchance liegen. Das rächte sich in der 42. Minute. Hakan Kutlu traf zum 1:0 für die Freiberger. Bitter zudem: Bereits nach einer guten halben Stunde humpelte Thomas Zimmermann vom Feld. Der Rechtsverteidiger war bei der Landung umgeknickt, für ihn kam Robert Henning in die Partie.

Nach dem Seitenwechsel war der FV weiter gut im Spiel und hatte auch Chancen zum Ausgleichstreffer. „Aber auch das zweite Tor leiten wir mit einem Fehler selbst ein“, haderte Wohlfarth. Marcel Sökler überwand FV-Torwart Kevin Kraus in der 57. Minute zum 2:0. Ravensburg gab sich am Dienstag aber noch nicht geschlagen und spielte weiter nach vorne. Zwei weitere Chancen ließ der FV aus, ehe es in der 85. Minute doch noch einen Elfmeter gab – einen durchaus umstrittenen. „Aus meiner Sicht war das nicht unbedingt einer“, musste auch Wohlfarth zugeben. Ravensburgs Toptorjäger Rahman Soyudogru verkürzte auf 1:2.

Am Freitag kommt Balingen

Ravensburg warf alles nach vorne – und lief in den entscheidenden Konter. Nach einem Einwurf des FV eroberte sich Freiberg den Ball, Steven Kröner traf zwei Minuten vor Schluss zum 3:1. „Ärgerlich ist, dass wir drei Geschenke verteilt haben und so drei Tore kassiert haben“, sagte Wohlfarth. Viel Zeit zum Hadern bleibt jedoch nicht, denn bereits am Freitagabend um 18.30 Uhr empfängt der FV im Stadion im Wiesental den unangefochtenen Spitzenreiter TSG Balingen.