Ravensburg trotzt Lustenau ein 3:3 ab

Der Fußball-Oberligist FV Ravensburg hat im ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde eine gute Leistung gezeigt. Am Samstagnachmittag spielte der FV beim österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau 3:3. Dreimal gingen die Ravensburger in Führung, dreimal glich Lustenau aus – das 3:3 fiel in der letzten Minute.

Der österreichische Zweitligist trat gegen den deutschen Fünftligisten in Bestbesetzung an. Die Ravensburger, seit einer Woche wieder im Training, hielten gegen die favorisierten Lustenauer aber gut mit. Nach gerade einmal zwei Minuten bekam der FV einen Foulelfmeter zugesprochen, den Rahman Soyudogru zum 1:0 verwandelte. Doch die Lustenauer glichen kurz darauf durch Gabryel Monteiro de Andrade aus. Kurz vor der Pause legte Jona Boneberger für den FV das 2:1 nach.

Nach dem Seitenwechsel wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt. Bei den Ravensburgern kamen 22 Spieler zum Einsatz, darunter der zuletzt lange verletzte Kapitän Sebastian Mähr sowie die beiden Gastspieler Senad Husic (Defensive) und Wilyiam Ekolo (Offensive) – der im Trikot von Trainer Steffen Wohlfarth auflief. Beide hinterließen laut Peter Mörth zwar einen guten Eindruck. „Sie verbessern uns aber nicht in der Spitze“, sagte der Sportliche Leiter.

Max Chrobok schoss zwar in der zweiten Halbzeit das dritte Tor für den FV, doch Lustenaus Torjäger Ronivaldo Bernardo Sales rettete seiner Mannschaft mit seinen beiden Toren wenigstens noch das Unentschieden.