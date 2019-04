Ravensburg Towerstars vergeben ersten Matchball in Frankfurt

Die Ravensburg Towerstars haben ihre erste Meisterschaftschance vergeben. Durch einen 3:1-Sieg in einer umkämpften Partie verkürzten die Löwen Frankfurt die Finalserie auf 2:3. Die nächste Möglichkeit zum zweiten DEL2-Titel bietet sich für die Towerstars nun vor heimischem Publikum am Sonntag (17 Uhr) in der CHG-Arena.

In Spiel fünf hatten die Towerstars die erste Chance, ihr Meisterwerk in der Höhle der Löwen zu machen. Nach zwei Siegen in Folge kamen die Ravensburger mit viel Selbstbewusstsein in Hessen an. Der Druck lag bei den Frankfurtern. Davon war vom Eröffnungsbully weg aber nichts zu merken. Die Löwen spielten, als wären die jüngsten beiden Niederlagen nicht gewesen, als wären sie immer noch der große Favorit auf den Titel. Hart, kompromisslos, bissig. Ravensburg dagegen schien – mit der Gelassenheit der Serienführung – darauf zu warten, dass sich mal eine Chance zum Konter ergibt. Lieber defensiv gut stehen – allerdings wieder ohne den ganz wichtigen Verteidiger Ondrej Pozivil –, bloß nichts zulassen. Das klappte gut, auch wenn Goalie Jonas Langmann diverse Male gefordert war. Doch er strahlte die Ruhe aus, die ihn in den gesamten bisherigen Play-offs schon ausgezeichnet hatte. Die gesamte Defensive hatte im ersten Drittel Schwerstarbeit zu leisten. Zwei Verteidiger mussten besonders einstecken. Erst fuhr Maximilian Kolb nach einem Bandencheck mit leichter Kopfverletzung vom Eis, wenig Später wurde Kilian Keller von Brett Breitkreuz erwischt. Diesmal gab’s eine Strafe: Breitkreuz musste zwei plus zehn Minuten vom Eis.

Auch im zweiten Drittel musste Ravensburg defensiv richtig ackern. Immerhin gab’s auch die erste Großchance: Mathieu Pompei traf die Latte (22.). Aus den eigenen Powerplays machten die Towerstars zu wenig, besser gelang es den Frankfurtern. Daniel Schwamberger saß gerade fünf Sekunden draußen, da traf Mathieu Tousignant schon zum 1:0 (34.). Aus dem Führungsschwung heraus gelang den Löwen sogar das 2:0 (37.) durch Max Eisenmenger. Drei Sekunden vor der Pause verkürzte Pawel Dronia gegen unsortierte Frankfurter immerhin noch. So oder so: Ungewohnt war die Situation nicht. Schließlich hatten die Towerstars auch schon in den ersten beiden Spielen nach zwei Dritteln zurückgelegen. Trotz des Rückstands: Ganz entspannt rutschten die Towerstars-Verantwortlichen um Coach Rich Chernomaz von der Bank übers Eis zur Kabine. Geschäftsführer Rainer Schan – im Finalshirt – hatte sogar die Hände in den Hosentaschen vergraben.

Offenbar übertrug sich diese Gelassenheit auf die Towerstars-Spieler im Schlussdrittel. So richtig bedingungslos nach vorne ging’s nämlich auch jetzt nicht. Lange passierte so gut wie gar nichts mehr. Erst in den letzten zweieinhalb Minuten tat sich was. Weil Carter Proft wegen Spielverzögerung vom Eis musste, war Ravensburg plötzlich in doppelter Überzahl – denn auch Langmann fuhr natürlich sofort raus. David Zucker und Mathieu Pompei hatten jeweils den Ausgleich auf dem Schläger, doch diesmal war Ily Andryukhov auf dem Posten. Mit dem 3:1 ins leere Tor sorgte Eduard Lewandowski 14 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung.

Mit der Schlusssirene entlud sich alle aufgestaute Energie diese hochbrisanten Finalserie. Sofort bildeten sich diverse Grüppchen, es wurde geschubst und provoziert. Schnell waren alle Mann auf dem Eis und sorgten für eine ordentliche Rudelbildung. Zu einer Massenkeilerei kam es aber nicht. Am Sonntag will schließlich keiner fehlen. Dann treffen sich beide Mannschaften um 17 Uhr in der CHG-Arena in Ravensburg zu Spiel sechs wieder.