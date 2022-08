Ravensburg Towerstars treffen ihren Ex-Trainer wieder

Die Vorbereitungsspiele der Towerstars : EV Landshut – Ravensburg Towerstars (Sa., 18.30 Uhr); Augsburg/Ljubljana – Towerstars (So., 14.30 Uhr oder 18.30 Uhr, in Landshut); EC Bad Nauheim – Towerstars (So., 28. August, 16 Uhr, in Limburg); Towerstars – ERC Ingolstadt (Fr., 2. September, 18.30 Uhr); Towerstars – EV Landshut (So., 4. September, 18.30 Uhr); EHC Olten – Towerstars (Fr., 9. September, 19.45 Uhr); GCK Lions – Towerstars (So., 11. September, 15.45 Uhr).

Auf der Rückfahrt vom Trainingslager in Latsch in Südtirol machen die Ravensburg Towerstars an diesem Wochenende noch Station in Landshut, ehe es zurück nach Hause geht. Beim Vorbereitungsturnier Landshuter Brauhaus-Cup treffen die Towerstars am Samstag (18.30 Uhr) zunächst auf den Gastgeber. Am Sonntag könnte es gegen die Augsburger Panther gehen – den neuen Club des letztjährigen Towerstars-Erfolgstrainers Peter Russell. Möglich ist aber auch ein Duell mit Olimpija Ljubljana.

In den fünf Tagen in Latsch hat das Trainerteam um Tim Kehler laut Mitteilung vor allem an der Taktik gearbeitet. „Wir hatten die Gelegenheit, tief in unser angedachtes Spielsystem einzutauchen und auszufeilen, welche Spielweise und taktischen Konzepte wir in der kommenden Saison an den Tag legen wollen“, sagt Trainer Kehler. Vor jeder Eiszeit gab es zudem eine Extra-Einheit für die drei Ravensburger Goalies mit Torwarttrainer Jack Hartigan. „Die Zeit, in der Jack mit unseren Torhütern arbeiten kann, ist während der Saison begrenzt. Darum sind wir froh, dass wir hier in Latsch das Maximum für unsere Torhüter herausholen konnten“, sagt Kehler.

Nun stehen die ersten beiden Vorbereitungsspiele an. „Diese beiden Spiele bieten dem Team die Gelegenheit, die trainierten Inhalte unseres Systems konkret ins Spiel zu implementieren, auch unsere jungen Spieler können sich zeigen und für einen Stammplatz empfehlen“, sagt Kehler. Zudem will der Trainer auch verschiedene Reihen ausprobieren. „Die reinen Ergebnisse sind eher zweitrangig, die Entwicklung der Struktur und des Spielsystems haben mehr Priorität.“