Ravensburg Towerstars oder: Die tapferen 14

Die Bietigheim Steelers stehen gegen den EHC Freiburg vor dem Einzug ins Play-off-Finale der DEL2. Die Steelers gewannen am Dienstagabend das zweite Spiel gegen die Mannschaft des künftigen Towerstars-Trainers Peter Russell. Den 3:2-Siegtreffer in der Verlängerung erzielte Norman Hauner – für den Ex-Ravensburger war es im sechsten Play-off-Spiel schon der sechste Treffer. Am Freitag kann Bietigheim in Freiburg (19.30 Uhr/SpradeTV) den Finaleinzug klarmachen.