Ravensburg Towerstars holen den vierten Sieg in Folge

Die Ravensburg Towerstars haben in der Deutschen Eishockey-Liga 2 den vierten Sieg in Folge gefeiert. Am Sonntag gewannen die Ravensburger beim Aufsteiger Selber Wölfe ungefährdet mit 4:1. Dadurch kletterten die Towerstars in der Tabelle auf Rang zwei und sind nun erster Verfolger der Löwen Frankfurt. Am Dienstagabend (20 Uhr/CHG-Arena) gibt es dann das Topspiel zwischen Ravensburg und Frankfurt.

Die Towerstars konnten in Selb wieder auf den zuletzt angeschlagenen Stürmer David Zucker zurückgreifen. Die Ingolstädter Förderlizenzspieler, die am Freitag beim 4:3-Heimsieg gegen den EV Landshut für die Towerstars aufliefen, waren am Sonntag aber bei ihrem Stammclub in der DEL. Im Tor gab Trainer Peter Russell wie in der Vorwoche in Bad Nauheim Enrico Salvarani Spielzeit. Nach fast fünfstündiger Busfahrt legten die Towerstars großen Wert auf einen konzentrierten Start – das gelang. Mit gutem Forechecking ließen die Ravensburger die Selber kaum in die Offensive kommen.

Zwei Treffer in Überzahl

Nach zwei Minuten gab es die erste Strafe gegen Selb, die Towerstars nutzten die Überzahl zur Führung. Robbie Czarnik zog aus der Distanz ab, Fabian Dietz fälschte die Scheibe noch leicht ab zum 1:0. Die Towerstars kontrollierten das Spiel in allen Belangen, erst in der siebten Minute gab der Aufsteiger den ersten gefährlichen Schuss auf das Tor ab.

Die Towerstars hatte aber das klare Chancenplus. In der zwölften Minute scheiterte Martin Hlozek bei einem Konter an Goalie Evan Weninger. Besser machte es zweieinhalb Minuten später Charlie Sarault, der die Scheibe unhaltbar ins linke Eck schlenzte. Zu Beginn des zweiten Drittels hatte Czarnik gute Möglichkeiten, er scheiterte aber ebenso an Weninger wie Zucker.

Das Spiel wurde ruppiger und das brachte die Oberschwaben ab der 35. Minute in Bedrängnis. Goalie Salvarani blieb aber ruhig und hielt sein Tor sauber. Auch, als die Ravensburger nach Strafen gegen James Bettauer und Florin Ketterer fast vier Minuten lang in Unterzahl agieren mussten. Die zweite Drittelpause kam den Gästen dann aber nicht ganz ungelegen.

Sehenswerter Treffer von Saakyan

Im Schlussabschnitt wirkten die Oberschwaben vom Bully weg wieder deutlich sortierter und ließen den Puck besser durch die eigenen Reihen laufen. Als nach knapp dreieinhalb Minuten Selbs Topstürmer Feodor Boiarchinov wegen Hakens auf die Strafbank musste und Josh MacDonald die Scheibe zum 3:0 über die Linie drückte, war der Grundstein zum Erfolg gelegt. Zwar verkürzten die Wölfe zehn Minuten vor Ende in Überzahl auf 1:3 verkürzen, doch Georgiy Saakyan beseitigte in der 57. Minute mit einem sehenswerten Handgelenkschuss alle Zweifel.

„Wir hatten einen guten Start und agierten auch sonst im ersten Drittel sehr solide. Im zweiten Drittel hat dann nicht mehr alles so gut funktioniert, Selb hat da uns das Leben schwer gemacht“, sagte Trainer Peter Russell laut Mitteilung der Towerstars. „Wir haben dann ein paar Dinge verändert und ich war sehr zufrieden mit dem Spiel. Vor allem, wie wir nach dem Anschlusstreffer reagiert haben.“